Profesora de Carahue saca la voz tras filtración de contenido y apunta a ex pareja: “Me hackeó”

21 de Marzo de 2025

Yennifer Vásquez Vásquez recurrió a la Fiscalía para denunciar a su ex pareja, ya que lo sindica como responsable de viralizar sus registros publicados en una plataforma para adultos.

Yennifer Vásquez es la profesora de Carahue acusada de difundir contenido erótico entre los estudiantes del Liceo Público Bicentenario Claudio Arrau.

El incidente que involucra a la docente de 28 años se inició en enero pasado, cuando una apoderada dio cuenta que los alumnos estaban compartiendo las imágenes, por lo que presentó una denuncia ante Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía.

Por su parte, Vásquez recurrió a principios de marzo a la Fiscalía para denunciar a su ex pareja, ya que lo sindica como responsable de viralizar sus registros publicados en una plataforma para adultos.

La profesora de Carahue explicó a 24 Horas que se creó una cuenta en Arsmate en enero, dejando en claro que “lo hice para el verano, como estaba en libertad de acción, porque también tengo vida privada. Lo tuve en enero y lo cerré en febrero. Lo hice fuera de horario laboral”.

Yennifer Vásquez apunta a su ex como la persona que filtró sus imágenes, ya que para acceder a su contenido se necesita ser mayor de edad e inscribir una tarjeta de crédito, apuntando que “él me hackeó las claves, no las tiene, porque yo nunca he convivido con él. Las hackeó y no sé cómo”.

En esta línea, sostuvo que se sumó a Arsmate como una forma de obtener dinero de “forma rápida” y que solo mantuvo activa su cuenta durante el verano.

“Mi hijo tiene autismo y se realizó un examen muy caro. Yo no tenía dinero y esa era la forma más rápida, los sueldos de los profesores igual son bajos. No le estoy haciendo daño a nadie”, sentenció la profesora, mientras que desde el SLEP Costa Araucanía precisaron que la maestra presenta un comportamiento irreprochable en sus siete años en el liceo y que sus evaluaciones son satisfactorias.