“Es muy ingenuo pensar que no son provocados”: acusan que incendios al sur de Chile fueron intencionados

25 de Marzo de 2025

El alcalde de Hualqui y el gobernador del Biobío argumentaron la intencionalidad de los siniestros, ya que los primeros dos focos fueron simultáneos.

En las últimas horas distintas autoridades de la zona sur del país apuntaron a que los incendios provocados en el sector fueron intencionales. El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, y el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, teorizaron con aquella situación.

“Yo lo he visto ya un par de veces y me sigo convenciendo de que es intencional. Vi las imágenes, las he visto varias veces de los dos primeros focos y son simultáneos”, dijo Fuentes en conversación con Radio Agricultura. “¿Qué más puede explicar eso?”, agregó.

El alcalde además narró su experiencia durante aquel día. “Yo hacía por ese sector, por lo menos en el cerro Quilacoya. Pasé hacía una hora antes o menos y no había nada, estaba todo tranquilo y a los 45 minutos, una hora, se da la alerta de que hay dos focos que revientan de manera simultánea a muy poca distancia”, contó.

Una de las consultas que se le hizo al alcalde fue la posibilidad de que el incendio se originara por una quema no autorizada. Sin embargo, aquella situación fue negada por completo: “Nosotros no tenemos registro alguno de alguna quema autorizada y no autorizada. No hemos tenido el registro, nadie ha denunciado eso”.

Horas más tarde, Giacaman siguió la línea del alcalde, esta vez en diálogo con Radio Universo. El gobernador de Biobío señaló que debido a la naturaleza de como fueron provocados los incendios “es muy ingenuo pensar que no son provocados“.

“Lo complejo fue todo lo que pasó el domingo (23 de marzo, primer día de los incendios), que era un día óptimo para generar incendios, y eso la gente que los provoca lo tenía claro“, agregó Giacaman sobre los incendios supuestamente intencionados. La autoridad regional, de todas formas, reconoció que la situación ha ido mejorando con el pasar de los días.

“Se iniciaron múltiples inicios de incendios en varias comunas, que además son comunas que tradicionalmente les toca combatir incendios“, explicó el gobernador. “Entonces, por eso es evidente, es muy ingenuo pensar que no son provocados, porque eran múltiples focos en las mismas comunas de siempre, al mismo tiempo, en un día en que el viento, la temperatura, era idóneo para generar incendios”.

En ese sentido, Giacaman realizó un llamado a fortalecer las leyes, argumentando que “si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados“

“Hay que pensar en una manera distinta, combatir los incendios de una manera más robusta, con una institucionalidad más robusta, con mejores leyes“, finalizó.

Reporte actualizado

El reporte actual de Conaf de las 11:25 horas indica que actualmente hay un total de 26 incendios forestales que se encuentran en combate a nivel nacional. Por definición, un incendio en combate es aquel donde “fuerzas terrestres y/o áreas están trabajando para su control y posterior extinción”. A nivel país hay más de 15.500 hectáreas afectadas.

La región con más incendios en combate corresponde a La Araucanía, con 14. Esto se traduce en casi 12.300 hectáreas afectadas. La región del Biobío es la que la sigue en la lista con siete incendios en combate y casi 6 mil hectáreas afectadas.