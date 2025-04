VIDEO – “Tengo muy claro lo que pasó”: Veloso mantiene su versión pese a imágenes que la contradicen

1 de Abril de 2025

La diputada negó tener lagunas y aclaró que si bien no ha visto el video, cree aún firmemente en su declaración inicial tras el choque que protagonizó.

Compartir

La diputada Consuelo Veloso (IND – FA) aclaró los hechos ocurridas la semana pasada que terminaron en un choque en estado de ebriedad luego de ser víctima de un robo.

Uno de los principales puntos de la conversación fue la aparición de cámaras de seguridad que mostraban horas diferidas entre el robo que sufrió la diputada y el momento de subirse el vehículo. El video pone en entredicho a Veloso, pues entre un momento y otro habían dos horas de diferencia.

La declaración inicial de Veloso apuntaba a que había visto a los delincuentes dentro de su vehículo robando sus pertenencias. Sin embargo, los antecedentes recientes desmienten que los haya visto en aquel momento, sino que los detectó ya con sus pertenencias en la calle.

Uno de sus primeros argumentos fue que contaba con múltiples bolsos y maletas, debido a los viajes que hace entre su distrito -Región del Maule- y el Congreso. “A mí me hace sentido que el robo haya durado varias horas, porque yo tenía más cosas dentro de mi auto y quizás por eso hay diferencias horarias”, dijo Veloso en conversación con TVN.

“No tengo lagunas, tengo muy claro lo que pasó, salvo detalles que lo van a esclarecer las cámaras en el proceso judicial”, agregó la diputada. “Yo no tenía planificado manejar esa noche, o si no hubiera encontrado a estas personas arriba del auto, no lo habría hecho”.

“Tengo la tranquilidad de lo que yo viví”

Veloso reconoció en la entrevista que ella no ha visto aún el video en cuestión: “No quiero decir que no tenga conocimiento de este video. Personalmente he estado alejada de los noticieros. Por supuesto que con mi equipo lo hemos conversado, tengo plena conciencia de esta parte del video. Me parece importante dejarla clara. Lo que quiero decir es que desde la esfera personal no he estado conectada con absolutamente todo“.

Más allá del incidente, la diputada además quiso recordar que ella ha mantenido sus funciones dentro de la Cámara Baja. “He asumido, en paralelo, de igual forma las responsabilidades que he tenido. Me he reunido con algunas personas vía telemática o he conversado por teléfono de cosas que dejé pendientes y así también opté por ir a la Cámara a cumplir mi responsabilidad con el país”, clarificó. “Para eso me pagan en concreto y fui y asistí a votar”.

“Tengo la tranquilidad, en primer lugar, de lo que yo viví. En segundo lugar, está lleno de cámaras. Este proceso de investigación recién apenas inicia, entonces tengo la tranquilidad que se va a despejar aquello porque es real lo que estoy diciendo. Han aparecido testigos”, cerró Veloso sobre el video que ha cuestionado en las últimas horas su versión inicial.