Ex canciller Heraldo Muñoz lapida los aranceles de Trump a Chile: “Es una violación del TLC”

3 de Abril de 2025

El ex secretario de Estado vio este momento como una oportunidad para que Chile diversifique sus aliados comerciales.

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, abordó los aranceles que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Chile y que llegaron al 10%.

En conversación con CNN Chile, de entrada aseguró que con los anuncios que hizo el magnate, en una jornada llamada como el Día de la Liberación, lo que hizo fue que “se dinamitó el sistema del comercio global“.

“A partir de ahora las reglas que existían, que funcionaban más o menos y los acuerdos de libre comercio están siendo dejados de lado. Lo que vamos a ver, seguramente, es la retaliación de muchos de estos países“, agregó.

En esa misma línea, Muñoz vio este momento como una oportunidad para diversificar a nuestros aliados comerciales, independiente de la “reciprocidad” que exige Trump con su política arancelaria, con la cual está pasando a llevar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que los dejaba en 0%.

De hecho, Heraldo Muñoz calificó los aranceles de Trump a Chile como “una violación al TLC” y, por lo mismo, hay que consultar con la oficina del representante de comercio de Estados Unidos y “clarificar esta situación”.

“Hay que tener serena firmeza y no entrar en retaliaciones que pueden ser contraproducentes para nuestro país. Lo primero que hay que hacer es clarificar para que no se aplique, porque este 10% no se está aplicando a México y a Canadá”, agregó.