Violencia en colegios y liceos: los últimos hechos que han encendido las alarmas en autoridades y expertos

Actualizado el 3 de Abril de 2025

Los incidentes registrados en las últimas semanas a lo largo del país y protagonizados por estudiantes han generado preocupación en los ministerios de Educación u Seguridad Pública.

En las últimas semanas, una seguidilla de incidentes de diverso calibre, como homicidios, riñas, agresiones y asaltos han involucrado a estudiantes de liceos y colegios a lo largo del país, lo que ha encendido las alarmas en las autoridades y expertos en violencia escolar.

Así, está el caso de una inspectora del Instituto Nacional que fue agredida en el marco de manifestaciones en el establecimiento, lo que hizo que el municipio de Santiago activara la Ley Aula Segura.

A esto se suma el baleo en la cabeza a un estudiante del Liceo Industrial Óscar Corona Barahona de La Calera, quien se encuentra internado en riesgo vital, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Junto con ello, está lo ocurrido en Nacimiento, cuando un adolescente de 15 años que volvía de un establecimiento educacional fue apuñalado por desconocidos, provocándole la muerte. Por este episodio ya hay un detenido, de 18 años.

Frente a este tipo de hechos, el flamante ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó que Chile “tiene un problema serio, y es que sus índices de violencia han aumentado” y “están aumentando también en la convivencia escolar”.

Para Cordero, este incremento en la violencia “no tiene que ver con barrios determinados. Esto tiene que ver con una reflexión un poco mayor, que es la manera en cómo nosotros estamos resolviendo nuestros conflictos”.

“Hay algunos de estos (episodios) que ocurrieron fuera de establecimientos y todavía es necesario recibir la información de la policía, para efecto de las medidas de prevención asociadas a esos establecimientos, sin perjuicio de aquello que tenga que ver con la investigación que está desarrollando el Ministerio Público”, aseveró.

Por su parte, Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, sostuvo a La Tercera que “la violencia escolar en Chile ha ido en aumento. Cada año se reciben alrededor de 30 mil denuncias por distintos tipos de violencia en colegios, lo que refleja la magnitud del problema. Más del 80% de la población considera que la violencia escolar es uno de los principales desafíos del sistema educativo, y la seguridad se ha convertido en un factor determinante para las familias al momento de elegir un colegio para sus niños”.

Tutores sombra: el punto clave que evidencia el aumento de violencia escolar

Estos episodios de violencia escolar tampoco han estado ajenos para los estudiantes que son parte del espectro autista, como sucedió con una profesora de Trehuaco que fue golpeada por un alumno con TEA, resultando con fractura craneal, o la adolescente de Talcahuano con la misma condición que fue atacada por una compañera en la sala de clases.

Estos casos tienen en común la ausencia de tutores sombra, cuyo trabajo es entregar asistencia individual y permanente a un estudiante en el contexto escolar. Este individuo no es necesariamente un profesional, ya que un pariente del alumno en cuestión puede ejercer como tutor sombra.

En este mismo sentido, el rol se entiende como una especie de mediador/a entre la familia del párvulo o estudiante y el establecimiento educacional que esté cursando. Sin embargo, la norma no los considera como parte del cuerpo laboral a contratar con recursos destinados a la subvención de educación especial.

Ante este panorama, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dejó en claro que “Chile no debe retroceder en materia de inclusión. No solo hemos ido aceptando la diversidad, sino que la hemos ido incorporando en nuestra cotidianidad. Que estos episodios ocurran no puede significar que volvamos atrás”.

“Lo digo porque, lamentablemente en los hechos que vimos en Trehuaco y Talcahuano, lo que se ha planteado por algunos sectores es separar nuevamente a los estudiantes con necesidades de educación especiales de los estudiantes que no las tienen. Y eso abre una discusión que el país ya superó”, argumentó.