“Me mantengo al lado del comandante”: Kast defiende a Claudio Crespo tras videos de su actuar en el estallido social

José Antonio Kast defendió el actuar de ex carabinero Crespo

El candidato republicano, José Antonio Kast, defendió al ex carabinero Claudio Crespo luego de que Ciper difundiera videos en los que se evidencia la conducta del ex teniente coronel en procedimientos durante el estallido social.

Crespo enfrenta un juicio oral por cegar con el disparo de un arma antidisturbios a Gustavo Gatica, por lo que se encuentra imputado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.

Consultado por los registros del ex uniformado, el líder del Partido Republicano dejó en claro que “yo en esto no me pierdo. Así como no me perdí con el carabinero Zamora el mismo día que ocurrieron los hechos, yo salí a respaldarlo. No me perdí con el carabinero que sacó su arma y disparó a un conductor que trató de arrollarlo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez; no me perdí con el carabinero que se defendió en Panguipulli, y no me perdí tampoco con Claudio Crespo ni con el capitán Maturana, sentenciado a 12 años por las lesiones que sufrió la senadora (Fabiola) Campillai“.

“No me pierdo y yo estoy al lado del comandante Crespo. Estos videos son la refriega. Son dichos que se dan en un momento de agotamiento, de angustia, de temor, pero cuando uno ve las acciones, a la persona que traen no la vienen golpeando con un palo“, indicó el candidato presidencial. “Lo traen entre dos carabineros después de que seguramente esa persona agredió sin piedad a los carabineros, destruyó y se ve toda la destrucción”, añadió.

“Claro, hay un dicho que puede ser inapropiado, pero no hay ninguna acción inapropiada. Esa persona habría que ver si hizo la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y en qué quedó la persona a la cual se le refieren estos dichos. Por lo tanto yo aquí me mantengo al lado del comandante”, añadió Kast.

“Ningún carabinero es un robot que yo lo alimento con ciertos datos y va a reaccionar siempre con la misma actitud“, reflexionó el candidato presidencial sobre el estándar de comportamiento en la institución. “Cuando uno se enfrenta a una situación de alto riesgo se le salen garabatos, se le salen insultos, y eso es por la tensión y la adrenalina que uno está ahí. Lo importante es ver si esa persona, que se sintió agredida por los dichos del carabinero hizo algo o no hizo nada“, dijo.

“Lo más probable es que el más violento de toda esa acción haya sido el que venía tomado por los brazos por otros dos carabineros y quizás qué barbaridades hizo antes. Por lo tanto, creo que lo que hace Ciper es mostrar algo, pero por lo cual no está siendo juzgado el comandante Crespo“, cerró Kast sobre el ex carabinero.