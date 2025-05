Mario Desbordes denuncia agresión en medio de homenaje a profesores en Santiago

El alcalde Mario Desbordes denunció haber sido víctima de una agresión en medio de una actividad municipal desarrollada en el Centro Cultural CEINA del Instituto Nacional.

Según relató el jefe edilicio a radio Biobío, la ceremonia fue interrumpida por asistentes de la educación de la asociación Afesa, los que protagonizaron incidentes al interior y en las afueras de las dependencias.

Desbordes acusó que los manifestantes “interrumpieron la ceremonia, nos quedamos sentados y los propios profesores que estaban siendo reconocidos en su jubilación, los echaron exigiéndoles que dejaran continuar. Ahí se instalaron afuera de los accesos del CEINA del Instituto Nacional”.

Por su parte, la Municipalidad de Santiago detalló que “el alcalde y su equipo fueron nuevamente agredidos, incluso con golpes de pies y puños, así como también ocasionando daños en los vehículos municipales y otros estacionados en el lugar”.

Mario Desbordes calificó de “incomprensible” el accionar de los miembros de Afesa, con quienes sostuvo una reunión antes de la ceremonia en el CEINA.

“Antes, los de esa directiva tuvieron una reunión de una hora conmigo. No voy a acceder a más recursos, pues no hay”, expresó el alcalde de Santiago, quien no aceptó dejar el lugar donde se homenajeaba a profesores retirados.