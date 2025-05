Imprecisiones, información incompleta y contradicciones: el detalle de la queja de Hacienda al informe del CFA

En la foto, todos sonríen. Al centro está el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a su lado los ex secretarios de Estado de la misma cartera: Felipe Larraín, Rodrigo Valdés y Jorge Rodríguez Grossi. Todos celebran al hijo de este último, Jorge Rodríguez Cabello, presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Nombrado Economista del Año por el diario El Mercurio en enero pasado, Rodríguez Cabello es la cara visible del organismo que calificó como “insuficientes” las medidas lideradas por Marcel para reducir la carga fiscal. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no lo dejó pasar y envió un oficio de 15 páginas a la presidenta de la comisión.

El documento —al cual tuvo acceso EL DÍNAMO— detalla y revisa punto por punto cada una de las observaciones que el CFA realizó a Hacienda.

“Errónea sensación de negligencia”

El objetivo es “contribuir al análisis (…) en atención a algunas materias en las que, a nuestro entender, se observan imprecisiones, información incompleta o posibles contradicciones. Incluimos, asimismo, una primera reacción a las recomendaciones en él contenidas”, detalla el reporte.

El documento de Hacienda, por su parte, responde las aseveraciones del Consejo Fiscal Autónomo que pusieron sobre la mesa el nivel de deuda del gobierno y el incumplimiento de la meta de balance estructural.

“Se observan varias recomendaciones que se refieren a acciones que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos ya están desarrollando. El no reconocer estos avances transmite una errónea sensación de negligencia en el actuar del Ejecutivo y genera frustración respecto de esfuerzos genuinos por mejorar la calidad, transparencia y efectividad de la conducción fiscal”, señalaron.

Rayar la cancha

El ministro de Hacienda, quien firmó el documento, también se dio el espacio para aclarar que el CFA no debe hacer recomendaciones de política pública.

“No está en el mandato del CFA dirigir las decisiones de política fiscal que competen a la autoridad (…). La recomendación citada excede el marco de atribuciones del CFA, por cuanto no evalúa ni monitorea el cumplimiento de las metas fiscales; no se manifiesta sobre eventuales desviaciones; no propone medidas de mitigación, y efectúa recomendaciones sobre el ejercicio de las facultades exclusivas de la administración financiera del Estado, siendo su rol el de monitorear su cumplimiento, pero no sugerir una determinada política fiscal”, enfatiza el documento firmado por Marcel.

El ministro agregó en la última parte del documento que con su equipo discrepan profundamente de la idea que el ajuste “depende exclusivamente de los recortes administrativos del gasto que aplique el ejecutivo en el corto plazo”.

A juicio de Marcel, si se tiene a la vista la exposición a presiones derivadas del desarrollo del país y la transición demográfica, entre otros, “me temo que seguir focalizándose exclusivamente en recortes de corto plazo resulta contraproducente, pues lleva a trivializar el significado de las tensiones fiscales, postergar decisiones urgentes y a que actores relevantes se desentiendan de su responsabilidad de contribuir al esfuerzo que se requiere”, dijo el secretario de Estado a los parlamentarios.