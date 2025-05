Tras homicidio en La Reina: Ejecutivo descarta que guardias municipales porten armas para combatir la delincuencia

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, descartó este lunes que los guardias municipales puedan portar armas de fuego para combatir a la delincuencia en las distintas comunas del país, como se ha sugerido desde algunos sectores debido al incremento de la inseguridad.

La autoridad se refirió al tema durante la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, ocasión en la que se le preguntó por el caso del guardia municipal de La Reina que el sábado mató a balazos a un motorista en el sector de la Plaza Egaña.

Sobre el tema, confirmó que el Ejecutivo se encuentra evaluando la posibilidad de presentar una querella en contra del sujeto y recalcó que por ley se debe esperar que se lleve a cabo el control de detención, ocasión en la que “se entregan los antecedentes que permiten determinar si el caso amerita o no una querella“.

Leitao recordó que desde La Reina no sólo informó que desvinculó al guardia municipal, sino que también dejó en claro “que éste no se había ajustado a ningún protocolo“.

“Si un funcionario municipal tiene el derecho a portar un arma porque tiene autorización para hacerlo tiene que informárselo a su jefatura, y será ésta la que evaluará si eso es posible o no“, enfatizó la subsecretaria.

En esa línea, explicó que “eso es así porque, junto al permiso para portar un arma, existe un protocolo para poder utilizarla. Y eso hace que en este caso no sería aplicable que él tiene permiso para un uso deportivo, y eso no tiene nada que ver con el uso de un arma para la defensa“, manifestó.

Leitao descartó que se vaya a fomentar que guardias municipales porten armas

Respecto de si hechos como el del guardia municipal de La Reina puede complicar la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal que se discute en el Congreso, Carolina Laitao dijo que más que dificultarla, lo que hace en realidad es “poner de manifiesto que hace falta regular esta actividad, porque justamente lo que busca este proyecto es regular la labor de los funcionarios de seguridad municipal. Determinar qué funciones tienen, cuáles pueden realizar en conjunto con Carabineros y cuáles son las acciones autónomas, además de regular la capacitación y los requisitos, junto con reconocer su rol, lo que hoy no existe en la ley”.

Ahondó en el tema y descartó de forma tajante que la subsecretaría vaya a fomentar el porte y uso de armas por parte de los guardias municipales. “En eso el proyecto es claro: consideramos que estos funcionarios no son policías y no tienen formación policial, y para portar un arma es necesario tener formación policial. Y cuando han dado como ejemplo los policías municipales de otros países que portan armas de otro tipo, menos letales, la verdad es que no hay ninguna que no tenga formación policial“, concluyó.

Cabe recordar que este domingo se decidió ampliar en tres días la detención del guardia municipal de La Reina por disparar el sábado contra un grupo de motociclistas en las cercanías del Mall Plaza Egaña, hecho que le costó la vida a Leandro Espinoza, de 26 años, quien era voluntario de Bomberos y trabajaba en la Sexta Compañía de Pedro Aguirre Cerda.