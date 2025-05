VIDEOS – Autor de golpiza a conserje de 70 años en Vitacura denunció nueva agresión

El sujeto denunciado por la golpiza al conserje de 70 años en la comuna de Vitacura acusó que fue “brutalmente agredido” por individuos que lo esperaban en las afueras del Centro de Justicia y manifestó que está colaborando con los tribunales.

Martín de los Santos Lehmann empleó las historias de su cuenta de Instagram para compartir tres videos, dos de los cuales lo mostraron mientras escapaba de hombres que lo perseguían.

En el primer video se lo ve caminar desde el Centro de Justicia el 17 de mayo. De pronto se da vuelta y se ve a un hombre que lo persigue, por lo que corre hacia el recinto pero, según denunció, no lo dejaron entrar, por lo que debió seguir con su escape. “Agresión con objetos contundentes”, escribió.

La declaración del acusado de la golpiza al conserje en Vitacura

En un segundo posteo escribió lo que denominó como su declaración personal: “Durante días guardé silencio. Hoy empiezo a hablar”, comenzó.

“Fui brutalmente agredido cuando intentaba refugiarme en el Centro de Justicia. Corrí para salvar mi vida. Y si no me escondo bajo un auto, hoy no estaría escribiendo esto“, añadió.

Luego aseveró que “mientras estaba herido, los medios ya me juzgaban, sin escuchar mi versión. ¿Quién dio la orden? ¡Quién tenía interés en dejarme sin defensa?“.

“Estoy recuperándome, pero esto no termina aquí. Hablaré con pruebas, testigos y documentos. Y cuando lo haga, todo Chile entenderá por qué se intentó apagar esta voz“, posteó a continuación.

“Lo que se ha mostrado está editado y manipulado. No se me permitió llamar a un abogado. No se me dio un motivo formal de detención. Y aún así, se me condenó públicamente”.

Finalmente, De los Santos compartió otro video en el que se lo observa mientras huye de un par de sujetos y llega junto al auto bajo el cual supuestamente se ocultó para evitar que lo golpearan.

“Estoy en recuperación y he entregado todos los antecedentes médicos necesarios. Estoy colaborando con la justicia y espero que se respeten los procesos“, escribió.

“No haré más declaraciones por ahora. Gracias a quienes han estado presentes. Martín de los Santos Lehmann”, cerró su declaración.

Junto al material audiovisual subió una foto con el torso desnudo y mostrando los moretones con los que quedó tras la golpiza que denunció, pero que no se alcanza a observar en ninguno de los videos que compartió.

La nueva denuncia contra Martín de los Santos Lehmann

Paralelamente a la divulgación de los videos de la supuesta agresión que habría sufrido Martín de los Santos Lehmann, surgió una nueva acusación en su contra por parte de otro adulto mayor.

De acuerdo con el testimonio que le entregó el hombre de 71 años al programa Mucho Gusto, tanto él como su hija y un amigo fueron atacados por De los Santos debido a un problema con un arriendo en Pichilemu, en la Región de O’Higgins.

Manifestó que todo ocurrió luego de que el acusado de la golpiza al conserje en Vitacura viviera durante seis meses en la casa de su hija. “En el momento de pedírsela, de acuerdo al contrato, no quiso entregarla. Eso generó una mocha entre mi hija, un amigo y yo mismo“, relató.

“Tuvimos una pelea porque tratamos de proteger a mi hija“, reafirmó a continuación, y calificó al sujeto como “una persona absolutamente agresiva”.

“No sé cómo anda suelto, es un desequilibrado absoluto“, añadió el adulto mayor respecto de Martín de los Santos Lehmann, quien “debió entregar la casa tras pasar varios meses de juicio”.