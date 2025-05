Quién es Iván Mendoza, ex vicepresidente del Colmed que renunció por vínculo con el Caso Licencias Médicas

Iván Mendoza, ex vicepresidente del Colmed. X.

El vicepresidente del Colegio Médico (Colmed), Iván Mendoza, renunció a su cargo tras ser vinculado al Caso Licencias Médicas, donde más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país cuando debían cumplir reposo.

Por medio de un comunicado, el Colmed dio a conocer la decisión del ahora ex integrante de la mesa directiva del gremio. “He tomado la decisión de renunciar voluntariamente a la vicepresidencia del Colegio Médico de Chile, a raíz de las recientes informaciones vinculadas al informe de Contraloría sobre el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, y ante la eventual inclusión de mi caso por un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica”.

En esa línea, el ex dirigente apuntó a una “superposición” de fechas. “En octubre de 2023, me encontraba de vacaciones, haciendo uso de mi feriado legal, las que concluían el día 30 de octubre. Debido al cierre del paso fronterizo en Mendoza, informé a mi jefatura que no podría regresar al país en la fecha estipulada”, sostuvo.

A o que añadió: “El paso fue reabierto el día 31, y ese mismo día ingresé a Chile, cursando una enfermedad aguda”.

La explicación de Iván Mendoza tras ser vinculado al Caso Licencias Médicas

“El 1 de Noviembre, como era feriado, guardé reposo en mi casa y al día siguiente en el contexto de una atención, me indican una licencia médica desde el 31 de Octubre. Por lo tanto, no me encontraba con licencia médica mientras estaba de vacaciones fuera del país. Se trata de una superposición de fechas que corresponderá aclarar en las instancias que correspondan”, detalló Iván Mendoza.

Siguiendo en esa línea, el dirigente que fue electo como vicepresidente del gremio en 2023 defendió su trayectoria, asegurando que “en mis más de 20 años de ejercicio profesional, nunca he incurrido en prácticas contrarias a la lex artis. Siempre he actuado con apego a los principios éticos y con un profundo compromiso con mis pacientes, mi profesión y la salud pública”.

Sin embargo, explicó que la decisión que tomó responde a su intención de no interferir con el trabajo y los desafíos que enfrenta el Colegio Médico.

“Confío plenamente en que los antecedentes demostrarán que no he incumplido normativas alguna, y reafirmo mi convicción de que esta es una oportunidad histórica para avanzar hacia un sistema de incapacidad laboral más justo, eficaz y centrado en las personas”, cerró Iván Mendoza.

Quién es Iván Mendoza, el ahora ex vicepresidente del Colmed

De acuerdo al sitio web del Colegio Médico, Iván Mendoza es médico cirujano de la Universidad de Santiago, especialista en Anatomía Patológica de Universidad de Chile y jefe de la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Exequiel González Cortés.

En su trayectoria también destaca que fue presidente y vicepresidente de la Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria del Colmed; presidente COMPIN Región de O’Higgins; consejero general regional Santiago COLMED (2009-2011); presidente del Regional Rancagua (2011-2013) y Capitular Hospital Exequiel González Cortés (2015 – 2017).