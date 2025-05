Tohá desmiente a Monsalve tras declaración: “No es cierto, está equivocado”

Carolina Tohá. Agencia Uno.

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, se refirió al escenario judicial que enfrenta el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien se le imputan los delitos de violación y abuso sexual. En el marco de esta investigación, en las últimas horas se filtraron los detalles de la declaración que prestó ante Fiscalía.

Bajo este contexto, llamó la atención que el ex jefe de las policías instaló la sospecha de una eventual operación en su contra por parte de Carabineros y sostuvo que Tohá no le instruyó que fuera al hotel Panamericano por la diligencia que la PDI estaba realizando, lo cual contradice a la versión de la ex ministra del Interior.

En cuanto a si sabía sobre esta sospecha, la candidata presidencial en conversación con Radio ADN manifestó: “No, ninguna información sobre eso, y sí se instruyó a Manuel Monsalve y hay testigos de eso”.

A lo que agregó: “No es cierto… Yo creo que es porque está equivocado, confundido, no busco establecer otras intenciones”.

“Todo el mundo puede tener sospecha, el tema es qué hace con ella y hay formas legales y no legales de enfrentarla. Aquí lo que se hizo, siendo él objeto de una acusación, de recurrir a la PDI para que su sistema de inteligencia vigilara las cámaras claramente no fue prudente. Fue una de las razones por las cuales esto fue visto de manera tan crítica desde el primer momentos”, complementó Carolina Tohá.

Con respecto a los detectives de la Policía de Investigaciones que revisaron las cámaras de seguridad del hotel en el que estaba Manuel Monsalve y el recorrido que hizo con la denunciante, la ex autoridad de Gobierno dijo que “la PDI actúo correctamente, recibió una instrucción y creo que lo que faltó ahí fue hacer una consulta, un rechequeo”.