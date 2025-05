Mal uso de gastos reservados: Fiscalía prepara acusación contra Monsalve por malversación de caudales públicos

En el marco de la investigación se detectó un uso “poco común” de dinero en efectivo por parte del ex subsecretario.

Manuel Monsalve es investigado por mal uso de gastos reservados. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A la par de la investigación por los delitos de abuso sexual y violación, la Fiscalía avanaza en otra arista que complica al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se trata de una causa paralela por el eventual mal uso de gastos reservados en el cumplimiento de su labor como ex autoridad de Gobierno.

Según dio a conocer La Tercera, el fiscal a cargo, Francisco Jacir, logró establecer que efectivamente el ex subsecretario ocupó de manera irregular los recursos por gastos reservados que fueron puestos a su disposición.

Esto, luego de que el órgano persecutor advirtiera un uso poco común de dinero en efectivo por parte de Monsalve, lo que quedó al descubierto mientras se investigaba el delito de violación.

La investigación de la Fiscalía logró detectar que, en la noche en que ocurrieron los hechos denunciados por la subalterna de Monsalve, el ex subsecretario sólo ocupó dinero en efectivo, tanto para el pago de la cuenta de restaurant Ají Seco —donde fueron saldados $118 mil en efectivo—, como en el pago de $20 mil por el taxi que los trasladó hasta el Hotel Panamericano.

Ante ese dato que puso en alerta al Ministerio Público, el ente persecutor decidió separar las investigaciones.

En esa segunda arista se logró dar cuenta de que los giros bancarios de las cuentas personales de Monsalve —que la defensa de la ex autoridad accedió a levantar— no coincidían con los montos en efectivo que solía ocupar, según comentaron cercanos al ex subsecretario en el marco de la investigación.

Es por eso que, de acuerdo al medio citado, la Fiscalía habría decidido imputar a Monsalve el delito de malversación de caudales públicos.

Los montos investigados

En concreto, durante los casi tres años que Monsalve desempeñó el cargo, el Gobierno solicitó en la Ley de Presupuestos $367.308.000 en 2022 y $380.160.000 en 2023. En tanto, en el año 2024 se alcanzó a hacer dos giros en el primer semestre por $100.000.000.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien sucedió a Monsalve en el cargo de subsecretario, fue requerido por la Fiscalía.

“Respecto de los gastos reservados utilizados por Manuel Monsalve, señalo que ayer mismo se abrió la caja fuerte que existe en la oficina del subsecretario del Interior (…) Se encontró en la caja fuerte una suma un poco superior a $1.000.000 en dinero en efectivo“, respondió Cordero al ente persecutor junto a confirmar que se realizaron dos giros por $50.000.000.