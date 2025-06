Alcalde de Macul defiende su viaje al extranjero en medio de licencia médica: “No he cometido fraude”

Eduardo Espinoza no hizo alusión a su aparición como DT de Colo Colo de Todos los Tiempos en medio de su licencia.

Eduardo Espinoza, alcalde Macul, reconoció que viajó al extranjero cuando se encontraba con licencia médica, tras aparecer en el listado de funcionarios públicos de Contraloría que se valieron del beneficio para salir del país.

En el concejo municipal, Espinoza, quien suspendió su militancia en el Partido Republicano, declaró que “como se ha informado, aparezco en una nómina de personas que, estando con licencia médica, habrían salido al extranjero. Esta situación se produjo antes de que asumiera como alcalde”.

“Es efectivo que me encontraba con licencia médica, una licencia real, otorgada por razones de estrés derivadas de situaciones laborales y personales”, agregó.

El alcalde de Macul precisó que “como se lo expresé a los concejales y directores, no he cometido ningún fraude ni he recibido beneficios indebidos. Lo mismo señalé en una declaración pública”, apuntando que se puso “de inmediato a disposición de la Contraloría para despejar cualquier duda”.

Sin embargo, Eduardo Espinoza no hizo alusión a que, antes de partir rumbo a Perú y en medio de su licencia médica, apareció el 2 de marzo de 2024 como entrenador de Colo Colo de Todos los Tiempos, en un amistoso con San Marcos, disputado en el Estadio Carlos Dittborn.

“Como ser humano, puedo cometer errores. Nada, nada detendrá mi compromiso de seguir como alcalde para gestionar ayudas para quienes más lo necesitan”, cerró el alcalde de Macul.

Por su parte, el Partido Republicano, a través de su presidente Arturo Squella, defendió a Espinoza, aseverando que “se trataba de una licencia por una enfermedad mental de estrés agudo, que el mismo doctor, según nos mostraba a nosotros los documentos, le decía que tenía que tener esparcimiento al aire libre. No es un reposo en cama, sino que es algo distinto”.