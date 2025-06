Quién es la seremi de Minería que renunció tras estar casi un año con licencia médica

Tras estar casi 10 meses con licencia médica, la seremi de Minería de Antofagasta, Macarena Barramuño, presentó su renuncia al cargo en medio de la polémica por los 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjeros durante su permiso médico.

La ministra de Minería, Aurora Williams, confirmó este hecho y mencionó que dicha salida se materializó hace algunas semanas luego de una serie indagaciones en el tema de las licencias médicas.

Según recogió el medio Soy Antofagasta, la secretaria de Estado sostuvo que en el marco de estas revisiones, se han detectado 13 permisos médicos irregulares en el Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), tres en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), y tres más dentro del propio ministerio.

Siguiendo en esa línea, Aurora Williams dijo que en empresas como Codelco y Enami también se han detectado este tipo de casos, aunque cada una de las compañías debe aplicar sus propios protocolos internos.

Con respecto al caso de la ahora ex seremi de Minería, Macarena Barramuño, este no está relacionado con los viajes fuera de Chile. La ex autoridad se encontraba con licencia médica desde agosto de 2024 y su puesto lo está cubriendo Luis Alberto Ayala Alcázar de manera suplente.

Una vez que culmine el proceso administrativo que corresponde para el nombramiento de una autoridad regional, Ayala asumirá de forma oficial la Seremi de Minería de aquella zona.

Quién es Macarena Barramuño, la ahora ex seremi de Minería de Antofagasta

Barramuño, asumió el cargo en abril de 2022 en reemplazo de Ruth Rodríguez, que en aquel momento se bajó por problemas de salud.

La ex autoridad es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Antofagasta, tiene un diplomado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) en Memorias Colectivas, Género y Migraciones, y también estudió en la Universidad de Melbourne, donde realizó un máster sobre Estudios en Desarrollo y Género.

Durante su trayectoria, se ha desempeñado como monitora en el Centro de la Mujer de Antofagasta entre 2011 y 2012. En el período entre 2015 y 2018 trabajó en la Seremi de Desarrollo Social de Antofagasta como especialista en grupos vulnerables.