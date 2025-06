“Juegan con nuestro dolor”: el descargo de la mamá de Tomás Bravo contra la Fiscalía tras inesperado vuelco en el caso

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, utilizó su cuenta de Instagram para realizar un furioso descargo en contra de la Fiscalía luego de que se diera a conocer que su mamá, la abuela materna del fallecido niño, Elisa Martínez; junto a su primo, Jorge Escobar Hermosilla, están imputados en la causa y están siendo investigados.

“No quería darle importancia a algo tan mediocre y absurdo, porque si la investigación de esta fiscal, como la de Cartagena y Ortiz, es tan mediocre. Pero por hoy me reservo los comentarios de la prestigiosa y honorable fiscal Tatiana Esquivel… No me espero nada de la Fiscalía y aún así logran superarse cada vez más“, manifestó Gutiérrez en la publicación donde se ve a su madre con Tomás.

En esa misma línea, la mujer aseguró que la noticia “me duele mucho porque hoy la cargan con mi madre, solo para tener a un culpable, como ya no podrán condenar a mi tío. Y si mañana no es mi mamá, ¿quien viene? No les importa nada, juegan con nuestro dolor, con la memoria de mi hijo, ¡sin importarles nada!“.

La mamá de Tomás Bravo reconoció que el vuelco en el caso “me da rabia” y también se cuestionó el “por qué a mi no me juzgan” o “porque a mí no me hacen esto, pero por qué a mi madre que no tiene culpa y responsabilidad de nada”.

“Ella lo único que hizo fue cuidarme esos días tan horribles de la desaparición de mi Tomi, siempre al lado mío, y estoy más que segura que mi mamá no hubiese dejado salir a Tomi. Creo que todo este sufrimiento lo ocasioné yo. Yo dejé salir a mi hijo ese maldito día y no solo perdí a Tomi, si no que a toda mi familia. Y destruí la felicidad de muchos por no poder decirle que no”, aseveró.

“Por qué no me exponen a mí, yo les he enviado audios retándolos, diciéndoles cada cosa, ¿y por qué no filtran esos audios? Yo le dije a José Arriagada, hace un año por audio, que era un inepto, que si yo tenía que encontrar primero a los culpables a los que él estaba protegiendo lo iba a dejar muy mal parado y que si tenía que ir por lo justo y defender a mi familia, lo iba hacer”, expuso.

Gutiérrez planteó que “para él, eso fue como algo personal y desde ahí que intentó hacer de todo para querer culpar a mi familia y hacerme sentir mal, ¿y por qué no a mí? Porque a mí no me enfrentan… Porque saben que no les conviene y, además, a estás alturas con todo lo vivido, saben que ni siquiera la opinión pública me importa“.

“Pero sí me preocupa mi madre y no quiero que ella tenga que pasar por algo que no merece y que se que solo lo hacen con maldad. No voy aguantar este tipo de faltas de respeto y por mi hijo, por mi madre que fue otra madre para mi hijo, una buena hija, hermana y esposa, ¡voy a defenderla con todo!”, cerró.