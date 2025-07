“Vamos a buscar la cárcel”: familia de conserje agredido desmiente a Martín de los Santos y descarta negociación

La familia de Guillermo Oyarzún, conserje agredido el pasado 17 de mayo, desmintió la más reciente declaración de Martín de los Santos, donde aseguró estar negociando un acuerdo reparatorio con ellos.

“Hoy soy un adulto con errores, sí, pero también con conciencia. Estoy negociando con respeto con la familia de don Guillermo. Quiero paz, no venganza”, fue el texto que consignó en su cuenta de Instagram.

Tras haber declarado ante la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la causa contra el imputado de 34 años que se encuentra en Brasil, la esposa de Oyarzún, María Vidal, en conversación con Mucho Gusto descartó cualquier tipo de acercamiento con De los Santos.

“Con nosotros él no ha tenido contacto en ningún momento. Para nada. Tampoco quiero tener contacto con ellos. Yo al menos no. Nada, ninguna cosa. Que se arregle con la justicia, no más“, aseguró la mujer.

A sus palabras se sumó su hijo, Héctor Oyarzún, quien aseveró que “nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con la familia para llegar a un acuerdo reparatorio para mi padre. Nosotros vamos a buscar la cárcel de este tipo“.

Por último, la esposa del conserje agredido lanzó un fuerte descargo contra Martín de los Santos: “Fue valiente para pegar, pero cobarde para enfrentarse a la justicia. No da la cara. Como hombre que dice que sus papás le enseñaron siempre a dar la cara, ¿por qué no la da ahora? ¿Por qué se arrancó como un cobarde cualquiera?