FACh y negativa a entregar antecedentes sobre tráfico de drogas: “No quisimos cometer algún equívoco”

La Fuerza Armada de Chile (FACh) finalmente remitió los antecedentes a la Fiscalía Regoinal de Tarapacá de cinco ex funcionarios, pertenecientes a la Iª Brigada Aérea de Iquique, que fueron detenidos por intentar trasladar ketamina en medio de un vuelo institucional. La acción se enmarca en la negativa que había tenido la institución inicialmente de dar la información del caso al Ministerio Público.

El comandante en jefe de la FACh, Hugo Rodríguez, compareció ante la Cámara de Diputados para explicar la situación. “La Ley 20.000 a nosotros nos ordena que cada condición o alerta que nosotros podamos tener respecto al tráfico, al consumo o al saber respecto de la droga, nosotros tenemos que dar cuenta de inmediato a la autoridad pertinente de la Justicia. En este caso, es la Fiscalía de Aviación“, comenzó Rodríguez.

“Nosotros pensamos que el conocimiento que tenga la Fiscalía, y al haber hecho un análisis exhaustivo de todos los antecedentes, como no quisimos en una primera instancia cometer algún equívoco, es que nosotros entregamos ahora los antecedentes“, agregó.

A raíz de aquel primer rechazo, la Corte de Apelaciones entregó esta jornada un plazo de 24 horas para entregar todos los antecedentes luego de la solicitud de “audiencia de contienda de competencia” de la Fiscalía. A esa situación le siguió la orden del presidente Gabriel Boric a la institución para que entregara la información pertinente del caso al Ministerio Público.

Sin embargo, el comandante explicó que el mandatario no tuvo poder de decisión en la medida: “El presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los Tribunales de Justicia. Es mi superior jerárquico, pero yo como superior de la FACh tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”.

“Yo no tengo acceso a la información si es una información que está en el Ministerio Público“, añadió respecto a aquello.

Finalmente, Rodríguez tuvo duras palabras para los imputados. “Quiero que sepan que la FACh es una institución seria, que encuentra que estos ex funcionarios cometieron una traición a la patria y, por tanto, nosotros lo único que esperamos es que se haga justicia y que tengan el resultado que corresponde en caso de el delito del transporte de droga“, finalizó.

Según informó la misma FACh, a través de un comunicado, los cinco ex funcionarios implicados fueron dados de baja inmediatamente y se encuentran privados de libertad.