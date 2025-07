Presentaría querella por dos delitos: lo que se sabe del inspector municipal que fue detenido por intentar fiscalizar a carabinero

El inspector municipal intentó fiscalizar a carabinero de civil que transitaba en una moto, quien se negó y llamó a sus compañeros que rápidamente llegaron y detuvieron al guardia, acusándolo de robar las llaves del vehículo. El alcalde de La Florida reaccionó indignado aseverando que “hemos visto el mundo al revés” y señaló que el funcionario policial no contaba con permiso de circulación.

Durante la noche de este lunes, en la comuna de La Florida se registró un hecho insólito, luego de que un inspector municipal fuera detenido tras intentar fiscalizar a un carabinero de civil.

El guardia identificado como Flavio Chávez fiscalizó a un policía que iba transitando con su motocicleta en el sector Rojas Magallanes. Allí, el uniformado se negó a entregar sus documentos, aludiendo que por ser carabinero debía dejarlo pasar.

A raíz de lo anterior, la discusión subió de tono y el fiscalizador le quitó las llaves del vehículo para evitar que siguiera circulando. Fue en ese momento en que el carabinero llamó a sus compañeros y acusaron al inspector municipal de robarle las llaves.

En este marco, el trabajador de seguridad ciudadana fue detenido por Carabineros y posteriormente fue trasladado hasta un cuartel policial de la comuna.

Luego de que se diera a conocer su detención, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, tuvo un tenso diálogo con los funcionarios policiales y manifestó su indignación.

“Hemos visto el mundo al revés. Derechamente, nuestros funcionarios de seguridad no solo se enfrentan a los delincuentes, sino que hoy día se enfrentaron, no quisiera generalizar, a un carabinero completamente descriteriado que ha actuado derechamente al margen de la ley, franqueado por un grupo de colegas que actuaron absolutamente al margen de lo que corresponde en un Estado de derecho”, expresó el jefe comunal.

En este sentido, según declaró el alcalde, el carabinero indicó que “el inspector actuaba más allá de sus atribuciones, cosa que no es así. Los funcionarios municipales y los inspectores pueden efectuar controles vehiculares. Y después de esto terminaron argumentando esta idea bastante ilógica del hurto (de la llave de la motocicleta)”.

Qué dijo el inspector municipal tras ser liberado

Tras estar cerca de tres horas detenido en el calabozo, Flavio Chávez fue liberado y dio más detalles de todo lo que sucedió.

“Se le pidió amablemente que entregara los documentos, no quiso. Se identificó como carabinero. En el momento que llama, a los tres minutos llega Carabineros y, bueno, ellos quisieron llevarme detenido por el hurto de las llaves. Yo estaba en frente de él, perfectamente pudo haberme atropellado, yo no lo conozco, no sé a lo que va“, explicó el guardia.

Con respecto a las horas en que estuvo detenido, el inspector expuso que “me separaron de otros detenidos, pero estuve en el calabozo. Estoy afectado“. Siguiendo en esa línea, criticó la forma en que se llevó a cabo el procedimiento: “No fue justo. Estábamos en labores de apoyo a la comunidad, por el déficit de Carabineros”.

Sumado a ello, cuestionó la diferencia que hubo en la rapidez con la que llegaron los policías en comparación a otros casos. “Llegaron en minutos a proteger a su colega, pero yo he esperado tres horas con detenidos para que nos apoyen“, manifestó.

Por su parte, el alcalde de La Florida aseguró que ya se presentó una denuncia por este hecho y que esperan presentar una querella por otros dos eventuales delitos: oponerse o dificultar la fiscalización de un inspector municipal y tráfico de influencias.

¿El carabinero contaba con permiso de circulación?

Con respecto a si el carabinero que negó a ser controlado tenía sus documentos al día, Daniel Reyes detalló que como municipio “pudimos obtener un reporte de la información que está a disposición de la gente, en donde se daría cuenta de que no contaba con el permiso de circulación vigente”.

“Eso después fue negado por la policía, pero eso es bastante posible despejarlo hoy, si el vehículo no contaba con la humectación vigente o no. Según los informes que tenemos y la información que manejamos el vehículo no habría contado con permiso de circulación desde el año 2022″, agregó.

Para cerrar, el alcalde expresó que “acá ha existido un descriterio brutal de parte de un funcionario de la institución, muy mal manejado además por la unidad policial a cargo, y por eso esperamos una respuesta coherente y convincente de parte de la oficialidad”.