Kast no descarta indultar a Miguel Krassnoff y a carabinero condenado por Caso Campillai

En el caso de Patricio Maturana, Kast aseveró que no se respetó el debido proceso.

José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, no descartó indultar a condenados por violadores a los derechos humanos en Punta Peuco, como Miguel Krassnoff.

El líder republicano fue entrevistado por La Tercera, donde se consultó sobre indultar a presos de Punta Peuco, asegurando que “tiene que analizar cada hecho en su mérito”, apuntando que pueden estar “sin sus facultades mentales al día. ¿Vale la pena que estén ahí?. Esa es una discusión humanitaria“.

“¿Vale la pena que después de los 85 años, si la persona no está consciente, esté ahí? Yo creo que no. Bueno, se podrá hacer de un análisis de las circunstancias penitenciarias, pero tendrá que haber informes médicos, tendrán que estar los informes de los psicólogos, tendrán que estar los informes de las unidades de Gendarmería. Esto uno no lo va a hacer solo”, argumentó José Antonio Kast.

En esta línea, se le consultó por la situación de Miguel Krassnoff, conocido criminal de lesa humanidad que suma más de mil años de presidio, mostrándose dispuesto a indultarlo.

“Si fuera una persona de 80 y no sabe cómo se llama, no sabe dónde está, ¿qué hacemos? (…) Está ahí. Bueno, ya está preso, está condenado a 400 años y no sabe dónde está. Bueno, si hay un análisis serio de que él pudiera recuperar su facultad y esto y lo otro, ahí lo veremos“, aseveró.

Kast también entregaría el beneficio a Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros, condenado a 12 años de cárcel por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai, asegurando que no se respetó el debido proceso.

“Nosotros respetamos los fallos judiciales, pero creemos que aquí se hizo caso omiso de pruebas que estaban ahí, respecto del daño que puede causar una parte de una bomba lacrimógena en el rostro de una persona”, acusó.