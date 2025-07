“¡Es muito grave!”: la tensa audiencia en que Martín de los Santos desafió a juez brasileño tras ser detenido

Martín de los Santos, empresario chileno que está detenido en Brasil y está a la espera de su extradición a Chile por agredir a un conserje en Vitacura, protagonizó un nuevo escándalo en una audiencia. Esta vez en contra de un juez brasileño, emulando el episodio ante una jueza chilena, quien decretó la prisión preventiva en su contra.

El matinal de Mega, Mucho Gusto, se reveló un registro sobre lo que ocurrió en la audiencia de custodia, en la cual el magistrado le informó los motivos de su detención, donde el sujeto mostró nuevamente una postura confrontacional.

Allí, se dispuso de una traductora, quien le dijo a Martín de los Santos que su detención se produjo a raíz de una orden del Supremo Tribunal de Brasil tras una solicitud de la justicia chilena, señalando que está siendo investigado por lesiones graves, lesiones leves y amenazas a Carabineros.

Ante esto, el empresario chileno respondió: “Es una exageración, lo lamento“, antes de que el juez lo interrumpiera para comentarle que después tendría tiempo para contestar.

Pese a lo anterior, el individuo siguió con su postura desafiante: “Ah, ya. ¿Cuánto tiempo voy a tener? Ah ya...”.

El arrebato de Martín de los Santos contra juez brasileño

En este marco, el juez le consultó sobre cómo fue el momento de su detención y cómo lo trató la policía. “Ilegal, no fue legal. Quiero llamar a mi abogado, ministro. Mi abogado de aquí, brasileño, constitucionalista. No puedo defenderme solo“, replicó de los Santos.

“Esto no es sobre defensa, es sólo para saber las condiciones de cómo lo han tratado a usted”, le aclaró el juez.

Frente a esto, el chileno le dijo: “En Chile es lo mismo, misma situación. Y en esa situación, lo mais importante que yo aprendí en mi hábeas corpus es mi libertad. Está protegida por derecho, nacional e internacional”, manifestó mezclando el español con portugués.

Posteriormente, cuestionó al magistrado: “Tú me estás vulnerando mis derechos ahora. Yo no debería estar encerrado. No me deberían detener. Lo siento, todo el mundo se va a enterar. Esa orden es ilegal”.

A lo que agregó: “Yo estoy falando en mi Instagram. Tengo millones de seguidores y saben que hay un recurso vigente. ¿Cómo no respetan eso en Brasil? ¡Es muito grave!”.

Para cerrar, Martín de los Santos nuevamente cuestionó la decisión de la jueza chilena Cecilia Villanueva, quien decretó su medida cautelar. “Esa orden (de detención) es ilegal. Todo bien, pero la jueza no puede seguir el caso. Ella ya está interdicta… Ya no vale la pena seguir hablando”, concluyó.