“No me quedé dormida” y “en general pasa”: jueza cuestionada por liberación de sicario se defiende y reitera inocencia

Este miércoles la jueza Irene Rodríguez, quien se encuentra en el ojo de las críticas por su rol en la liberación de Osmar Ferrer, presunto sicario detrás del homicidio del denominado “Rey de Meiggs”, reiteró su inocencia y aseguró que no hubo dolo en el proceso judicial.

La magistrada en conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, entregó más detalles sobre el error administrativo que habría provocado la liberación de uno de los tres imputados del asesinato de José Reyes Ossa.

En este sentido, Rodríguez comentó que por un error de tipeo tuvo que elaborar un segundo oficio para dejar sin efecto la primera orden de ingreso a prisión preventiva, para luego corregir lo anterior por medio de un tercer oficio que volvía a confirmar la medida cautelar más gravosa. Sobre ello, la jueza aseveró que la Corte Suprema “no permite hacer enmendaduras“, situación por la cual en vez de solo corregir el nombre, esto tendría que ir acompañado de una orden de liberación y otro documento con la corrección.

Jueza apuntada por liberación de sicario reitera su inocencia

“Ya estaba firmado, no se pudo revertir para hacer una cosa sin tener que dejar sin efecto, porque el sistema son hitos que se pasan (…) Debe dejarse sin efecto la orden de prisión preventiva, para luego hacer una nueva orden con el nombre bien escrito”, explicó la magistrada.

En este contexto, volvió a reiterar que no hubo “nada de dolo, nada”, y que jamás tuvo la intención de liberarlo. “Fue un asunto que en general pasa (…) El sistema no permite que uno haga enmendaduras, sobre todo cuando está firmado. Y no me había percatado que había ese error”, se defendió Rodríguez.

Por otro lado, abordó otro de los cuestionamientos que han surgido, los cuales hacen alusión a que ella se habría quedado dormida durante la formalización de los imputados por la muerte del Rey de Meiggs.

“Qué poco aporte eso, están disconformes con lo que yo hice en la audiencia. Que yo hice algo irracional, tonto .¿Por qué inventan cosas tan nimias, o a veces nadie cierra los ojos para seguir escuchando?…Si yo me hubiera quedado dormida, no hubiera resuelto lo que resolví, con el ímpetu que lo hice”, cerró la jueza Irene Rodríguez.