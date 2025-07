VIDEO – “Con el nivel de basureo…”: jueza investigada por salida de sicario de la cárcel estalla contra la prensa

Irene Rodríguez, la jueza investigada por firmar la orden que dejó libre al sicario imputado por el crimen del Rey de Meiggs, lanzó una dura crítica contra la prensa por lo que ha vivido en los últimos días.

Esto ocurrió cuando el matinal Mucho Gusto logró encontrarla saliendo de su casa. Si bien su hija quiso impedir que la magistrada hablara con el periodista, finalmente la mujer accedió.

“Con el nivel de basureo y burla que han hecho de mi persona todos estos días, inmerecidamente por cierto. Con el nivel de exposición innecesaria a mi familia y a mi vida privada todos estos días a nivel nacional. Una mancha que va a durar mucho que se quite. ¿Ustedes esperan que yo les de una declaración?“, dijo.

En esa misma línea, agregó que “existe un periodismo serio y de buena calidad en Chile. No solo existe un periodismo de bajo y burdo nivel como el del que he sido objeto en estos momentos. No tengo opción en estos momentos de elegir”.

Hija de jueza también cuestionó a periodista

Minutos después de la breve conversación que tuvo el periodista de Mucho Gusto con la jueza involucrada con la salida del sicario de la cárcel, su hija nuevamente salió a la calle a encarar al equipo de prensa.

“¡¿Qué se creen?! ¡De verdad! ¡Y me exponen a mí! ¡Basta! ¡Basta! Por favor, basta, esto está en investigación. Se sabe lo que hizo mi mamá el día 9, se sabe, por favor. Mi mamá ha dado todas las razones del mundo, todas las explicaciones”, expresó.