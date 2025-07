Juan Pablo Sáez convoca a conversatorio sobre falsas denuncias de VIF, mientras su hija lo tilda “del peor papá para mí”

El actor Juan Pablo Sáez empleó sus cuentas en las redes sociales para convocar a un conversatorio nacional sobre “falsas denuncias” de violencia intrafamiliar (VIF), a realizarse este martes 22 de julio en el Teatro San Ginés, a partir de las 19:00 horas.

“No permitas que te borren de la vida de tus hijos. No más denuncias falsas. La tuición compartida por derecho“, dice el mensaje convocando a los interesados para que tomen parte en el conversatorio de este martes.

De esta forma, el actor dio un nuevo paso en su rol de vocero del movimiento denominado Padres con Derecho Chile, a través del cual busca entregar su perspectiva tras ser formalizado en junio como autor de violencia intrafamiliar en perjuicio de su ex pareja, Camille Caignard.

Un tema que se agravó luego de que a inicios de julio ,Juan Pablo Sáez se acercó al colegio en el que estudia su hija, con lo que quebrantó una orden de alejamiento que pesaba en su contra, por lo que fue trasladado hasta una comisaría de Vitacura.

El rol del actor como vocero de Padres con Derecho

La invitación a tomar parte en el encuentro la realizó el intérprete horas después de compartir un video en el que llamó a respetar los derechos de los padres, y en el cual afirmó que “estos últimos años, más de 180 mil hombres han sido separados injustamente de sus hijos“.

“Si no quieres ser parte de esta triste y dolorosa cifra, únete a nuestro movimiento, Padres con Derecho Chile. Si te sientes solo, desesperanzado, a veces con rabia, con frustración, incluso con ganas de atentar contra tu propia vida, pídenos ayuda, estamos aquí para acompañarte. Únete al movimiento, juntos podemos hacer el cambio. Un abrazo, no pierdas la fe”, complementó.

Con anterioridad, Juan Pablo Sáez ha rechazado los cargos de VIF en contra de su ex pareja, y en más de una ocasión aseguró que “estoy siendo perseguido“.

“Juro por mi vida que no le he pegado jamás, que soy inocente“, manifestó sobre el mismo tema el intérprete.

Lo que dijo la hija de Juan Pablo Sáez sobre el caso de VIF

Pese a las palabras del actor, cuando Sáez publicó unos videos con motivo del Día del Padre, su hija respondió al hecho con durísimas palabras.

“Aquí estoy en los tribunales de familia para defenderme y también para hacer todo para recuperar a mi hija“, había posteado Juan Pablo, a lo que ella contestó que “no soy tu objeto. No quiero estar contigo hasta que sanes tu mente. No eres inocente, tengo ojos y yo vi todo. El resto, son solo palabras“.

“No te amo, no te elegí y eres el peor papá para mí. No entiendo por qué haces esto. El tener que hacerlo todo público y quitarme la paz. No hay un solo día en el que no te hagas la víctima para quedar bien con la gente. Cuando sanes tu mente hablamos”, añadió en aquella oportunidad la hija en común de la ex pareja.

Pero la chica de 12 años no se quedó ahí y escribió que “te haces la víctima. Eres un monstruo disfrazado de hombre y solo te importa tu reputación. Tu ego es enorme y tu corazón es diminuto. Es mi voluntad hablarte o no. Y no quiero, porque no abres los ojos de la maldad que haces. Me cuesta entender cómo nadie de tu círculo cercano te hace darte cuenta del daño que me haces y lo manipulador que eres. Hasta nunca, Juan Pablo“, concluyó.