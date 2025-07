Caso ProCultura: fiscal Cooper quería formalizar “de Alberto Larraín para abajo” antes de ser apartado

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, aseguró este miércoles que antes de ser apartado del caso ProCultura tenía contemplado formalizar a 14 imputados, entre ellos el director de la fundación, Alberto Larraín.

El persecutor, cuya remoción del Poder Judicial fue rechazada de manera unánime por la Corte Suprema, precisó que se trataba de “la cúpula de ProCultura, eran 14 personas y efectivamente la Fiscalía Nacional estaba al tanto del tema“.

En particular, sobre la resolución del Ministerio Público de sacarlo del caso, Cooper planteó que “quizás por eso también se tomó la decisión, porque justamente se tomó la determinación de que no era conveniente que quizás el equipo Coquimbo se presentara en Antofagasta después de ese fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta“, la que consideró ilegales las escuchas a la ex esposa de Larraín, Josefina Huneeus, entre las que hubo conversaciones con el presidente Gabriel Boric.

Cooper detalló a quiénes de ProCultura pensaba formalizar

En la entrevista que el fiscal le concedió a radio Duna, Patricio Cooper detalló que a quienes tenía presupuestado formalizar por el caso proCultura correspondían “de Alberto Larraín para abajo, de distintos niveles jerárquicos y operativos de distintas regiones, que eran de la fundación propiamente tal”, todos ellos “por fraude al fisco“.

“Respecto al financiamiento ilegal de la política, eso todavía faltaba mucho por investigar aún. Así que ahí lo descarto completamente. Y eso es todo lo que me gustaría decir respecto a ProCultura, porque es una causa que yo ya no tengo, y lo otro sería aventurar”.

A la vez, el fiscal regional de Coquimbo consideró “correcta” la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, de sacarlo del caso y entregárselo a la Fiscalía de Antofagasta, y recalcó que “lo más importante aquí es el éxito de la causa“.