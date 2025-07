Fiscal Cooper valoró que la Suprema no acogió su remoción: “Preserva la autonomía del Ministerio Público”

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, valoró la decisión de la Corte Suprema de no acoger la solicitud de remoción en su contra que habían solicitado diez diputados del oficialismo, y confesó que “no es grato estar cuestionado”.

Al abordar la resolución del máximo tribunal del país, el persecutor reconoció que, si bien los parlamentarios tenían derecho a hacer la petición, se congratuló de la decisión de la Suprema ya que en los tribunales son las “consideraciones de orden jurídico y los hechos” los que valen, y “no las consideraciones políticas”.

“Este fallo no solamente me da un respaldo a mi como fiscal regional, si no que preserva algo más importante para nuestra democracia que es la autonomía del Ministerio Público”, puntualizó.

El fiscal Cooper destacó que todas las diligencias y allanamientos vinculados a los casos Sierra Bella y Chinamart se realizaron respetando el debido proceso y con las respectivas órdenes judiciales.

Cooper destacó que la decisión de la Suprema fue unánime

Admitió también que su trabajo se vio afectado por la solicitud presentada por los legisladores del Partido Comunista, el Frente Amplio, Acción Humanista y la bancada del PPD y lo distrajo de su labor como fiscal regional de Coquimbo.

Además, dijo que incluso se cuestionó si debía o no continuar en la Fiscalía, ya que aquello conlleva debates internos, “y eso inevitablemente distrae un poco de las funciones de día a día“.

“Yo creo que no es grato para nadie estar cuestionado de esta manera, porque no se trata aquí de que a uno lo reasignen de caso, sino que el juicio de remoción indica que la persona que ostenta el cargo, o sea yo, como fiscal regional de Coquimbo, no soy idóneo para ser fiscal regional, y que no cumplo los principios estándares éticos mínimos para ese cargo y para pertenecer al Ministerio Público”, planteó Patricio Cooper.

Finalmente, el persecutor destacó el hecho de que en este caso los ministros de la Corte Suprema tomaron la decisión de manera unánime.