Piden que sea removido: defensa de denunciante de Monsalve presentó una grave denuncia contra Víctor Providel

El abogado de Manuel Monsalve enfrenta una grave acusación, que hace alusión a que habría cooperado para difundir información de la vida privada de la víctima a medios de comunicación.

La abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante del caso de Manuel Monsalve, realizó una grave denuncia en contra del abogado defensor, Víctor Providel.

Por medio de un comunicado firmado por Santibáñez y por los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla, se señala que “hemos tomado conocimiento de conductas desarrolladas por el defensor penal público del imputado Manuel Monsalve Benavides, don Víctor Providel Labarca, consistentes en cooperar activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad de nuestra representada, con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada, que en nada se vinculan con la investigación formalizada en contra del Señor Monsalve, con el único objetivo de desprestigiar su imagen”.

Siguiendo en esa línea, el texto agrega: “Lo anterior resulta particularmente grave considerando su calidad de funcionario público, por la cual sus actuaciones deben regirse por un irrestricto respeto a los derechos fundamentales y al principio de probidad consagrado como valor institucional en el Código de Ética de la Defensoría Penal Pública, el cual exige el desarrollo de una conducta funcionaria intachable y un desempeño leal de sus funciones”.

“La colaboración con la entrega de información vinculada a la vida privada de la víctima de una indagación penal falta gravemente a la ética profesional según las prescripciones del Código de Ética del Colegio de Abogados”, cierra el comunicado, según consigna La Tercera.

De esta forma, María Elena Santibáñez presentó la denuncia ante la Defensoría Penal Pública con el objetivo de que se remueva del caso a Víctor Providel.

Lo que hay detrás de la denuncia contra Víctor Providel, el abogado de Manuel Monsalve

De acuerdo al citado medio, la Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando una arista que surgió de la causa, que tiene que ver con un sujeto que habría tenido un vínculo sentimental con la denunciante del ex subsecretario del Interior.

Dicha relación habría comenzado en enero de este año pero habría terminado al poco tiempo, con episodios de violencia de por medio. Según informa el citado medio, el sujeto junto a otro imputado habrían recurrido a medios de comunicación con la intención de ofrecer registros audiovisuales que atentarían con la denunciante.

Luego de que la familia de la denunciante de Monsalve tomara conocimiento de esta situación, informaron de ello al Ministerio Público. En este marco, el fiscal Francisco Jacir ordenó la incautación del teléfono del sujeto, donde habrían encontrado conversaciones en las que se hacía referencia a la intención de ofrecer material audiovisual a diferentes medios.