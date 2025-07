Denunciante de Monsalve se queda sin sueldo: Compin rechazó licencias médicas y podría tener que devolver los pagos

La denunciante de Manuel Monsalve, quien es funcionaria de la Subsecretaría del Interior, no recibirá su sueldo correspondiente a junio después de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) rechazara su licencia médica por tercera ocasión consecutiva, desde marzo hasta la fecha.

La mujer que acusó al ex subsecretario del Interior por abuso sexual y violación permanece con licencia médica desde octubre de 2024 y no ha podido reanudar sus funciones debido a que aún no cuenta con alta médica tras los hechos ocurridos el 22 y 23 de septiembre en el Hotel Panamericano.

Bajo este contexto, la información sobre el rechazo de las licencias llegó al equipo de abogados que la representa en el proceso laboral, según consigna La Segunda. Desde Interior comunicaron que el pago a honorarios no se llevará a cabo y que sus sueldos desde marzo estaban en revisión. Lo anterior, debido al rechazo de los últimos tres permisos médicos.

De esta forma, la denunciante de Monsalve tendría que reintegrar los montos ya pagados si no prosperan las apelaciones de su equipo jurídico.

Los rechazos de las licencias médicas de la denunciante de Manuel Monsalve

“La Compin ha rechazado desde marzo pasado las licencias médicas de la asesora. Desde la Subsecretaría del Interior lamentamos esta situación y estamos disponibles a pagar lo que corresponda si son acogidas las reposiciones frente al Compin o las apelaciones ante la Suseso”, explicaron desde la repartición.

“El servicio destaca que no ha existido ningún ánimo de afectar a la profesional, respetamos su situación y estamos comprometidos a apoyarla, en cumplimiento de las regulaciones existentes”, añadieron.

Por su parte, la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, comentó que su representada está “sumamente afectada”.

Sumado a ello, criticó al Estado por el trato que ha recibido la víctima durante esta investigación. “El Estado ha requerido su testimonio en nueve ocasiones, lo que va en contra de la normativa que busca evitar la revictimización“, manifestó.

Con respecto a este caso, la reformalización de Manuel Monsalve se realizará el 18 de julio, instancia en que se expondrán los resultados del informe del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la PDI.