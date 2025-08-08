Abogada querellante del Caso Monsalve detalla la denuncia contra Víctor Providel y cuestiona a Defensoría: “Es una bajeza impresionante”

La abogada querellante, María Elena Santibáñez, adelantó que “queremos solicitar que (Providel) sea citado a declarar en calidad imputado respecto a estos hechos”.

La abogada de la denunciante de Manuel Monsalve, María Elena Santibáñez, dio a conocer más detalles sobre la denuncia que presentó contra el defensor penal público, Víctor Providel, en la cual acusó que él habría cooperado en la intención de dos sujetos de difundir material audiovisual de la víctima a medios de comunicación.

Se trata de una causa paralela que tiene a dos imputados, donde uno de ellos se involucró sentimentalmente con la denunciante.

Bajo este contexto, la abogada querellante en conversación con Radio Duna especificó que “una causa que está por amenazas, que está por lesiones y que está por este delito que tiene que ver con captación de material”.

Santibáñez planteó que el sujeto que se vinculó sentimentalmente con su representada lo hizo solo con la intención de obtener información para luego difundirla. “Ese es el motivo por el cual se acerca y mantiene una relación con ella, porque desde el día uno comienza a hacer esto de las grabaciones y luego lo que hace es ir a ofrecerlas, coludido con otro sujeto”, explicó.

Considerando lo anterior, la abogada manifestó disconformidad con la respuesta de la Defensoría Pública, que anunció la apertura de un sumario: “La respuesta de la defensoría me parece muy pobre. Lo que uno esperaría es que la persona al menos sea suspendida, sin perjuicio de la instrucción de un sumario”.

“Vamos a estudiar la posibilidad de acciones legales. De hecho, queremos solicitar que sea citado a declarar en calidad imputado respecto a estos hechos el señor Providel”, expresó María Elena Santibáñez.

El rol de Víctor Providel que denuncia la abogada en arista paralela al Caso Monsalve

“Lo que hicieron fue grabar aspectos de la vida privada de mi representada, incluyendo incluso conversaciones con su psiquiatra, para efectos de poder venderlas a medios de comunicación. Y en esa conducta es que aparece vinculado el defensor Providel”, afirmó la abogada, quien comentó que desconoce los motivos que tendría el defensor para cooperar con los sujetos involucrados en esta arista.

Siguiendo en esa línea, la jurista señaló que “en el informe que hay en esa causa policial, se da cuenta claramente de las conversaciones que el defensor tuvo con estos imputados, facilitándoles los contactos para efectos de llevar esta información a los medios de comunicación, a la que fueron estas personas pidiendo dinero a cambio”.

“Además se refería a otro de los imputados como su propio corresponsal. O sea, todo indica que claramente estaba vinculado con ellos”, añadió Santibáñez, calificando las acciones del defensor penal como “conductas graves que rayan con la ética profesional de cualquier persona“.

“Estamos hablando de una víctima que no puede estar en una situación más vulnerable. Es una bajeza impresionante“, cerró.