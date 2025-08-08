Cuándo serán formalizados los cuatro detenidos por secuestro de empresario Rodrigo Cantergiani

El tribunal de garantía accedió a ampliar la detención de los arrestados por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público pidió este viernes ampliar la detención de los cuatro arrestados por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani antes de que sean formalizados, solicitud que fue aceptada por el tribunal de garantía.

Cantergiani fue plagiado la mañana del jueves cuando llegaba a su empresa Ceroplas, ubicada en Quilicura, y luego los antisociales, que se identificaron como integrantes de la agrupación criminal Los Pulpos, exigieron un rescate de 300 millones de pesos, aunque más tarde se ratificó que la familia pagó un total de 80 millones de la moneda nacional.

Durante la madrugada de este viernes el empresario fue liberado y el trabajo policial permitió la pronta detención de cuatro sujetos implicados en su secuestro.

Cuándo serán formalizados los cuatro detenidos por el secuestro del empresario

Pese a que en principio los antisociales iban a ser formalizados este viernes, tras la petición del Ministerio Público el tribunal de garantía accedió a ampliar la detención de los detenidos.

De acuerdo con lo informado, la Fiscalía ECOH solicitó el máximo plazo posible de manera verbal, puesto que la legislación así lo permite cuando se trata de delitos de este tipo.

Así, el tribunal fijó la audiencia de formalización de los cuatro detenidos por el secuestro del empresario para el miércoles 13 de agosto, a partir de las 13:00 horas.

Mientras los secuestradores permanecerán en prisión preventiva, la Fiscalía ECOH buscará recabar más antecedentes para detallar la participación de los sujetos en el secuestro del empresario en Quilicura.