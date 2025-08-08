Extranjeros y una menor de edad: lo que se sabe de los cuatro detenidos en caso de empresario secuestrado

El empresario fue secuestrado el jueves en Quilicura y fue liberado durante la madrugada de este viernes en Puente Alto.

Continúa la investigación sobre el empresario Rodrigo Cantergiani, quien fue secuestrado ayer en Quilicura y en las últimas horas fue liberado en la zona sur de la Región Metropolitana.

Bajo este contexto, ya hay cuatro detenidos (extranjeros) que fueron trasladados a una unidad policial, con el objetivo de que entreguen su testimonio y se establezca sus supuestos roles en el caso.

Se trata de dos hombres (colombiano y venezolano) y dos mujeres venezolanas, siendo una de ellas menor de edad (16 años).

Hasta las dependencias del OS9 de Carabineros llegó el general director de la policía uniformada, Marcelo Araya, junto con el general a cargo del OS9, Jaime Velasco, quien no dio mayores detalles y declaró “estamos trabajando en esto, estamos tranquilos”.

Antecedentes preliminares del secuestro a empresario

El empresario fue secuestrado el jueves cuando estaba llegando a su empresa Ceroplas, que se ubica en avenida Colorado. En aquel momento, al menos tres antisociales lo abordaron e intimidaron con armas de fuego para subirlo a un vehículo a la fuerza.

Tras ello, recién durante la madrugada de este viernes Rodrigo Cantergiani fue liberado y fue encontrado en la avenida Gabriela, en el límite entre Puente Alto y La Pintana.

El chofer de una van que fue quien lo encontró, lo llevó a la 38ª Comisaría de Puente Alto, y posteriormente, fue a constatar lesiones para luego trasladarse al OS9.

“La víctima se encuentra en buenas condiciones, fue liberada en horas de la noche. Respecto a los demás antecedentes no puedo indicar nada, toda vez que estamos realizando aún diligencias, el OS9 con el equipo ECOH, en este momento, así que no puedo dar ninguna información más”, sostuvo el fiscal jefe de ECOH, Héctor Barros.

Por el momento, aún se desconoce si se realizó un pago para su liberación, pese a que los secuestradores pedían un monto de $300 millones.