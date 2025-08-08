Revelan mensaje con el que extorsionaron a familia de empresario secuestrado en Quilicura

El empresario fue secuestrado por cuatro sujetos la mañana del jueves, y el mensaje con el que pidieron el rescate se conoció este viernes.

Luego de la aparición del empresario Rodrigo Cantergiani tras su secuestro este jueves en la comuna de Quilicura, se conoció el mensaje con el que los delincuentes se comunicaron con la familia para exigir 300 millones de pesos de rescate.

De acuerdo con lo revelado, los antisociales se identificaron como integrantes de la banda criminal conocida como Los Pulpos, a través de un texto que enviaron a los familiares de la víctima.

El empresario fue secuestrado por cuatro sujetos la mañana del jueves cuando llegó a su trabajo en Quilicura, ocasión en la que apuntaron con un arma de fuego a quienes intentaron detener el delito.

En tanto, Cantergiani fue encontrado esta madrugada mientras deambulaba en el límite de las comunas de Puente Alto y La Pintana, y le pidió al conductor de una van que lo trasladara hasta la comisaría más cercana. Se encontraba en buen estado de salud, pero shockeado, según reportó Carabineros

Qué dice el mensaje con el que extorsionaron a familia del empresario secuestrado en Quilicura

Si bien desde un inició se habló de un mensaje con el que los delincuentes exigieron a la familia del empresario secuestrado 300 millones de pesos para su liberación, alrededor del mediodía de este viernes se conoció el detalle de lo que escribieron los antisociales.

“Buen día, le habla la organización Los Pulpos, ya que tenemos a su padre en nuestras manos“, comienza el texto recibido por los familiares y que divulgó T13.

“Queremos que colaboren. Si llaman a la policía se elimina y ustedes pierden más que nosotros“, prosigue el mensaje.

A continuación, los secuestradores plantearon que “serán perseguidos en todo el mundo, estamos pidiendo un rescate de 300 millones de pesos. Necesitamos respuesta en una hora y a su brevedad“.

En la parte final del texto los antisociales proporcionaron tanto el nombre del empresario como el del familiar al cual estaba dirigido el mensaje, para confirmar que se habían comunicado con la persona correcta.