Investigan paradero en Argentina de sicario del Rey de Meiggs

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz en Argentina lanzó una alerta pública en busca de Alberto Carlos Mejía Hernández, identificado como el sicario del llamado Rey de Meiggs.

A través de sus redes sociales, la entidad señaló que “el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en coordinación con Carabineros de Chile, hace un llamado a la comunidad para colaborar con información que permita localizar a Alberto Carlos Mejía Hernández”.

“Oriundo de Venezuela, 1,74 mts. de altura, tez morena, y posee un tatuaje en el dorso de su mano derecha con el rostro del dios mitológico Zeus. Cualquier información comunicarse al 911″, añadieron.

También informaron que esta alerta fue emitida en conjunto con Carabineros de Chile, dado que Alberto Carlos Mejía Hernández se encuentra prófugo de la justicia chilena, acusado de un homicidio cometido el 19 de junio de este año en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

Asimismo, destacaron que Mejía está directamente relacionado con la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

La información fue difundida por varios medios argentinos, que describieron al criminal como un sicario “altamente peligroso”.

Es importante mencionar que, según reportes de hace algunas semanas, se sospecha que podría haberse refugiado en Perú, donde estaría utilizando hasta cuatro identidades diferentes para evitar ser capturado por las autoridades.