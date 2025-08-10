Dirección del Trabajo permite operar sectores no afectados en El Teniente

Esta jornada se informó que la Dirección del Trabajo autorizó la reanudación de las actividades en los sectores de la División El Teniente de Codelco que no se vieron afectados por el derrumbe ocurrido el pasado 31 de julio, tragedia que dejó un saldo de seis trabajadores fallecidos.

Tras una inspección en terreno llevada a cabo por funcionarios y funcionarias del organismo, se verificaron las condiciones de seguridad en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte.

La decisión se tomó luego de revisar el informe técnico emitido por Sernageomin, el cual ya había dado luz verde para levantar la paralización en esas áreas. Además, se evaluó toda la documentación requerida en relación con seguridad y salud en el trabajo.

Entre la documentación revisada se incluyeron el plan de reincorporación de trabajadores, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (MIPER), el programa de prevención actualizado, los planes de respuesta ante emergencias, iniciativas de capacitación y charlas de seguridad, el sistema de gestión en seguridad y salud laboral, así como las observaciones realizadas por el Comité Paritario y el Departamento de Seguridad de la empresa.

Con base en estos antecedentes, la Dirección del Trabajo determinó que era posible reanudar las faenas en los sectores previamente señalados. No obstante, la paralización se mantiene en las zonas de Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.

La entidad fiscalizadora aclaró que la suspensión total, dictada el 1 de agosto, continúa vigente para estas áreas, y que su eventual levantamiento dependerá de nuevas resoluciones y actas de fiscalización emitidas por Sernageomin, además de las inspecciones correspondientes por parte de la Dirección del Trabajo.

Así, el reinicio autorizado se restringe exclusivamente a los sectores que no fueron afectados por el accidente, y está condicionado al cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y prevención establecidas.