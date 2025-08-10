Secciones
Retorno a la mina El Teniente: este es el plan de contención para los 200 trabajadores

Sus operaciones subterráneas comenzarán con una dotación aproximada de 200 trabajadores, equivalente al 70% de la habitual para un fin de semana.

Gabriela Romo

La Dirección del Trabajo (DT) autorizó la reanudación de labores en la mina subterránea de la División El Teniente de Codelco, limitada a los sectores que no resultaron afectados por el accidente ocurrido el 31 de julio pasado, por lo que se activó un plan de contención para los 200 trabajadores que regresan a sus labores.

En ese contexto, desde la empresa dieron a conocer los protocolos que se aplicaron para prevenir otra tragedia, partiendo porque solamente un 70% de los trabajadores son los que se reincorporaron a la faena.

“Luego de la autorización entregada por Sernageomin y la Dirección del Trabajo, la División El Teniente de Codelco retomará este sábado, en el turno C, sus operaciones subterráneas con una dotación aproximada de 200 trabajadores, equivalente al 70% de la habitual para un fin de semana. La compañía informó que espera alcanzar la normalización definitiva de las faenas este domingo 10 de agosto”, indicaron.

De acuerdo a la información entregada por Meganoticias, algunas de las medidas implementadas son que “al inicio del turno, cada trabajador será recibido por su supervisión directa, que encabezará una reflexión de seguridad y entregará el detalle del plan de retorno correspondiente a su área. Estas acciones forman parte de un proceso de reincorporación diseñado para resguardar la seguridad y el bienestar de las personas”.

Desde Codelco detallaron que el retorno se produjo, “luego de las inspecciones en terreno realizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo, que determinaron el reinicio de las áreas de la mina no afectadas, bajo la condición de mantener un flujo permanente de información y reportes hacia la autoridad“.

Junto a ello, hicieron hincapié en que el regreso a El Teniente, “contempla reforzamiento de medidas de seguridad, condiciones de habitabilidad, apoyo y contención a trabajadores, y coordinación estrecha con las empresas colaboradoras, así como el monitoreo permanente de todas las condiciones del yacimiento y la verificación en terreno de todos los estándares operativos, sumándose a las acciones preventivas ya implementadas por la división desde el evento sísmico del 31 de julio”.

