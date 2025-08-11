VIDEO – Pista clave y nuevo testigo: el caso de María Ercira podría dar dramático vuelco

El caso de la desaparición de María Ercira Contreras podría dar un nuevo vuelco a raíz de un testimonio clave, el cual se conoció hace solo unos semanas.

Según dio a conocer Contigo en la Mañana, el pasado 29 de julio se ingresó una solicitud a la Fiscalía para investigar los datos que se obtuvieron de la declaración de un recolector de basura.

El sujeto, al día siguiente de que la mujer desapareciera, junto a sus compañeros pasaron a retirar los desechos del Fundo Las Tórtolas. Por orden de la dueña, solo retiraron las bolsas que estaban cerradas en un lugar determinado.

Algo que llamó la atención fue el peso que tenían, el cual no era usual, pero aún así no las abrieron. A eso sumaron que en ese mismo lugar encontraron joyas que pertenecerían a una mujer: un anillo y un colgante.

Los recolectores de basura se quedaron con los accesorios, los cuales los tienen en su poder hasta el día de hoy.

Todos ellos “están dispuestos a declarar bajo reserva de identidad sobre lo que vieron; entregar las alhajas e indicar el lugar en el que se levantaron las bolsas de basura, así como el lugar de disposición de las mismas”.

Con este testimonio se busca que se incauten las joyas y corroborar si pertenecían a María Ercira Contreras, además de realizar las pericias correspondientes en el lugar donde fueron halladas.

Nuevo testigo en el caso de María Ercira

El pasado 30 de julio se ingresó otra solicitud a la Fiscalía en el marco del caso de María Ercira. En él se dio cuenta de que existe un nuevo testigo que tiene “conocimiento de lo que ocurrió con los recolectores de basura” el día siguiente a la desaparición de la mujer.

Desde el Ministerio Público ya respondieron a esto y ordenaron a la BICRIM comenzar con las diligencias correspondientes.