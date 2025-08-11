La salida alternativa que logró influencer tras aterrizar en la Antártica sin permiso

El influencer der 19 años fue detenido el 28 de junio tras modificar su plan de vuelo y aterrizar en el aeródromo Teniente Marsh, en la Antártica.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, entregó este lunes la condena contra el influencer estadounidense Ethan Guo, quien en su condición de piloto aterrizó en la Antártica chilena sin contar con los respectivos permisos.

De acuerdo con lo informado, el tribunal y la defensa del norteamericano llegaron a un acuerdo para una salida alternativa durante la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, en contra de Guo.

Lo anterior, luego de que el joven estadounidense de 19 años fue detenido el pasado 28 de junio, tras modificar su plan de vuelo original sobre las cercanías de Punta Arenas y aterrizar en el aeródromo Teniente Marsh, en la Antártica.

A raíz de aquello, el influencer fue formalizado por infracción a los artículos 194 y 197 del Código Aeronáutico, los que sancionan tanto la falsificación de la información proporcionada, como el incumplimiento de las rutas anunciadas.

Cuál es la salida alternativa que consiguió el influencer que aterrizó en la Antártica

Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se acordó una salida alternativa, la que incluye la prohibición de que el influencer que aterrizó en la Antártica ingrese al país por un lapso de tres años.

A la vez, Ethan Guo tendrá que donar 30 mil dólares (unos $29 millones) a la Fundación Nuestros Hijos, que trabaja con niñas, niños y jóvenes con cáncer, y sus familias.

Según argumentó la defensa del joven estadounidense, durante el vuelo tuvo problemas técnicos que le impidieron tomar contacto con tierra y terminó aterrizando en el aeródromo Teniente Marsh.