Ministra Williams por reapertura de El Teniente: “Equivale al 82% de la producción” y apunta a suplir pérdidas con mejor productividad

La ministra de Minería entregó detalles de la apertura de ocho de las 12 operaciones y explicó qué pasará con las que aún se mantienen cerradas.

Este lunes la ministra de Minería, Aurora Williams, se refirió a la reapertura parcial de la mina El Teniente, tras la tragedia que terminó con seis trabajadores muertos el pasado 31 de julio.

En conversación con Radio ADN, la secretaria de Estado entregó detalles sobre el reinicio de las funciones, apuntando que se habilitó la apertura de ocho de las 12 operaciones que tiene la División El Teniente, las cuales representan el 82% de la producción.

Con respecto a las operaciones que permanecen cerradas, la ministra Williams dijo que para que se abran se deben cumplir con ciertas condiciones técnicas tanto para el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) como la Dirección del Trabajo (DT).

“Solo una vez que se cumplan dichas condiciones se podría producir la apertura y lo que se solicita y que es como bien propio dentro de estos casos es en la práctica presentar un conjunto de informes que aseguren la estabilidad, que aseguren la continuidad de operación y por sobre todo la seguridad”, sostuvo la titular de Minería.

A lo que agregó: “Se requieren informes técnicos de las causas que generaron el evento, un programa que contemple la recuperación y la potencial reparación. Entonces, esto tiene una gradualidad, nosotros no tenemos estimado un plazo”.

Ministra Williams abordó las pérdidas por paralización de División El Teniente tras el trágico accidente

Sobre las pérdidas que sufrirá Codelco producto de los días que estuvo paralizado El Teniente, Aurora Williams comentó que “nosotros tenemos una estimación, pero insistimos en que confiamos en la gestión de Codelco desde este punto de vista, siendo lo más importante, y en esto vamos a ser bien enfáticos, que la seguridad está por sobre la producción“.

“Hay una afectación a la producción. Pero en esto, desde que ocurre el accidente, la primera prioridad la tienen los trabajadores y las trabajadoras“, añadió la jefa de la cartera.

En este sentido, afirmó que “pensamos que esta cantidad de días de no producir pueda en algún momento suplirlo con una mejor productividad”.

Lo anterior, considerando que según estimaciones de la industria, cada día de paralización significan una merma que oscila entre US$8 millones y US$10 millones, teniendo en cuenta que El Teniente representa el 23% de la producción total de Codelco.