El cierre de Democracia Viva: Fiscalía confirma fin de investigación y alista acusación contra involucrados

Siete serán los imputados que recibirán una acusación por la causa, entre ellos la desaforada diputada Catalina Pérez.

La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó durante esta jornada el cierre de la investigación de las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte del Caso Convenios. Asimismo, notificaron que desde hoy “comienza a correr el plazo de 10 días para presentar acusación contra siete imputados en esta causa”.

El tribunal había accedido el 22 de julio a la petición del Ministerio Público para ampliar el plazo de la indagatoria, fijando su audiencia de cierre para esta jornada, según recogió La Tercera. El telón final a las indagatorias se debe a que se agotaron todas las diligencias en las cuatro líneas investigativas antes mencionadas.

Entre los apuntados se encuentra la desaforada diputada Catalina Pérez, ex pareja del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade. Luego de ser acusada de tres delitos de fraude al fisco, Pérez se encuentra actualmente con arresto domiciliario. Otros de los formalizados son el ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, y la ex concejala y ex jefa territorial de Catalina Pérez, Paz Fuica.

El anuncio del fin de la investigación de la arista Democracia Viva deja atrás lo que se considera la “causa madre” del Caso Convenios. Iniciado en junio de 2023, el medio de comunicación Timeline dio a conocer el escándalo por un convenio de $426 millones suscrito entre Democracia Viva, dirigida por Andrade, en ese entonces pareja de Pérez, y el seremi Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de la diputada, ambos RD.

El convenio, supuestamente para hace llegar insumos a poblaciones de Antofagasta, fue duramente cuestionado por la falta de experiencia de la fundación, la ausencia de concursos o fundamentaciones de las transferencias y el pago segmentado con tal de que no pasara por Contraloría. Finalmente, Contreras y Andrade fueron formalizados en diciembre de 2023 por tres delitos de fraude al fisco.