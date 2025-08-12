Ya es oficial: Concejo Municipal de San Miguel aprueba cambiar nombre de Av. Salvador Allende a Salesianos

El voto que definió el cambio de la arteria a su antigua denominación fue el de la alcaldesa Carol Bown.

El Concejo Municipal de San Miguel aprobó finalmente la propuesta de la alcaldesa Carol Bown (UDI) de cambiar el nombre a la Avenida Salvador Allende y retomar su antigua denominación de Salesianos.

Los ediles que votaron a favor de que la arteria vuelva a llamarse Salesianos fueron Felipe Guevara (RN), Luis Sanhueza (RN), Eva Merino (Republicano), Claudia Rojas (UDI).

Por contrapartida, los concejales Gabriel Zúñiga (PS), Carla Santana (PC), Viviana Llambias (FA) y el independiente, Claudio Escobar decidieron que se mantenga el nombre de avenida Salvador Allende, cuestionando la validez de la consulta ciudadana ordenada por Bown, acusando que “fue realizada entre gallos y medianoche”

Ante este empate técnico, el voto que definió el cambio de nombre fue de la alcaldesa Carol Bown (UDI), la principal promotora que la arteria se llame Salesianos, quien declaró que las decisiones municipales “nunca debe hacerse a espaldas de los vecinos”.