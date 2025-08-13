Por casos de secuestro y crimen del Rey de Meiggs: los detalles del operativo que dejo 13 detenidos en Independencia

Más de cien uniformados, de la PDI y Carabineros, llegaron hasta un edificio donde allanaron varios departamentos.

La Policía de Investigaciones (PDI) junto a Carabineros protagonizaron un amplio operativo en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

Esto sería en el marco de las investigaciones de diversos casos como por ejemplo el secuestro del ex alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, o el homicidio del denominado Rey de Meiggs.

Fue en calle Inglaterra 1144 cuando a eso de las 05:00 horas llegaron más de 100 funcionarios del OS9 y la BIPE Antisecuestros, junto con un vehículo táctico, e ingresaron a un edificio para allanar diversos departamentos.

Ahí detuvieron al menos a 13 personas, quienes serían integrantes de la denominada banda Los Mapaches, una facción del Tren de Aragua.

De momento, se desconoce la nacionalidad y las responsabilidades de los sujetos aprehendidos, donde incluso habría un menor de edad.

Se espera que durante la jornada las autoridades realicen un punto de prensa para entregar detalles del operativo en la comuna de Independencia, el cual fue celebrado por los vecinos.

De momento, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, indicó que el motivo de la acción se da “por causas de delitos violentos, incluidos secuestros“.

“Dada la complejidad de las investigaciones, nuevamente se trabaja con equipo inter policial entre ambas instituciones policiales de manera coordinada y simultánea”, añadieron.