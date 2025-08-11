El rol jugado en secuestro de empresario en Quilicura de los dos nuevos detenidos

Rodrigo Cantergiani fue secuestrado a plena luz del día en las afueras de su empresa en Quilicura por desconocidos, los que pidieron un rescate de 300 millones.

El OS-9 de Carabineros confirmó la detención de dos nuevos involucrados en el secuestro y liberación del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido la semana pasada en Quilicura.

Según precisó 24 Horas, los detenidos son de nacionalidad venezolana, con su situación migratoria irregular, y su rol en el plagio de Cantergiani era el retiro del dinero solicitado por los captores a su familia.

Rodrigo Cantergiani fue secuestrado a plena luz del día en las afueras de su empresa en Quilicura por desconocidos, los que pidieron un rescate de 300 millones de pesos por su libertad, la cual se concretó en la madrugada del viernes pasado y por un monto menor.

“Buen día, le habla la organización Los Pulpos, ya que tenemos a su padre en nuestras manos. Queremos que colaboren. Si llaman a la policía se elimina y ustedes pierden más que nosotros. Serán perseguidos en todo el mundo, estamos pidiendo un rescate de 300 millones de pesos. Necesitamos respuesta en una hora y a su brevedad“, consignaba el mensaje enviado por los delicuentes a la familia Cantergiani.

Por este hecho ya se logró la detención de otras cuatro personas, todos extranjeros y entre los que destaca una menor de edad, los que enfrentarán su formalización este miércoles.