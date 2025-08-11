Secciones
Revista D Newsletters
País

El rol jugado en secuestro de empresario en Quilicura de los dos nuevos detenidos

Rodrigo Cantergiani fue secuestrado a plena luz del día en las afueras de su empresa en Quilicura por desconocidos, los que pidieron un rescate de 300 millones.

Cristián Meza
Cristián Meza

El OS-9 de Carabineros confirmó la detención de dos nuevos involucrados en el secuestro y liberación del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido la semana pasada en Quilicura.

Según precisó 24 Horas, los detenidos son de nacionalidad venezolana, con su situación migratoria irregular, y su rol en el plagio de Cantergiani era el retiro del dinero solicitado por los captores a su familia.

Rodrigo Cantergiani fue secuestrado a plena luz del día en las afueras de su empresa en Quilicura por desconocidos, los que pidieron un rescate de 300 millones de pesos por su libertad, la cual se concretó en la madrugada del viernes pasado y por un monto menor.

“Buen día, le habla la organización Los Pulpos, ya que tenemos a su padre en nuestras manos. Queremos que colaboren. Si llaman a la policía se elimina y ustedes pierden más que nosotros. Serán perseguidos en todo el mundo, estamos pidiendo un rescate de 300 millones de pesos. Necesitamos respuesta en una hora y a su brevedad“, consignaba el mensaje enviado por los delicuentes a la familia Cantergiani.

Por este hecho ya se logró la detención de otras cuatro personas, todos extranjeros y entre los que destaca una menor de edad, los que enfrentarán su formalización este miércoles.

Notas relacionadas

El elegido
Opinión

El elegido

La trayectoria del encargado de área económica de Jeannette Jara muestra bagaje técnico y sensibilidad por el desarrollo productivo. Pero hay matices que inquietan al mundo económico: nunca ha sido un adalid de la contención fiscal. Su impulso natural ha estado del lado del gasto público.

{title} Paula Comandari