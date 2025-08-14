Las duras medidas que tomó Gendarmería tras la liberación de dos reos por error

De acuerdo con lo confirmado por Gendarmería, el reo de Copiapó fue recapturado y volvió a la cárcel, pero el recluso de La Serena continúa prófugo.

Gendarmería adoptó duras medidas tras la liberación por error de dos reos desde las cárceles de Copiapó y La Serena, de acuerdo con lo confirmado este jueves por el director nacional (s), Rubén Pérez.

Las sanciones las tomó la institución luego de que desde el penal de Copiapó se informó que un recluso fue puesto en libertad luego de 41 días tras las rejas robo en bienes nacionales de uso público, cuando en realidad el reo identificado con las iniciales M.A.F.B.debía permanecer 541 días de presidio debido a otra condena por receptación.

En el segundo caso, ocurrido en La Serena, el recluso L.A.S.L. fue dejado en libertad tras cumplir su condena por tráfico de drogas, pese a que un tribunal decretó su prisión preventiva luego de ser formalizado por microtráfico y tenencia de celular al interior del recinto penal.

De acuerdo con lo confirmado por Gendarmería, el reo de Copiapó fue recapturado y volvió a la cárcel, pero el recluso de La Serena continúa prófugo.

Las medidas que tomó Gendarmería tras la liberación de los dos reos

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, ratificó esta jornada que la institución adoptó duras medidas contra los implicados en la liberación, ya que los funcionarios responsables de las negligencias fueron suspendidos de sus funciones.

A la vez, ratificó que Ervin Wandersleben, quien se desempeñaba como director regional de la institución en la Región de Atacama, fue removido de su cargo.

Detalló a la vez que en el caso de la Región de Coquimbo existía un director subrogante, por lo que se procedió a nombrar una nueva autoridad, quien iniciará sus labores la próxima semana.

“Los pormenores de cada uno de los episodios se van a dilucidar a través de los respectivos sumarios administrativos. Sin perjuicio de aquello, en lo preliminar hay evidencia que da cuenta de la revisión desprolija de órdenes provenientes de los tribunales de justicia y la falta de cotejo respecto de causas pendientes de ambos sujetos en el norte del país“, puntualizó la máxima autoridad de Gendarmería.