Todo lo que se sabe de los dos reos liberados por error: “Las responsabilidades son plenamente de Gendarmería”

Dos reos que estaban cumpliendo condenas en las cárceles de Copiapó y La Serena fueron liberados, y uno de ellos aún se encuentra prófugo.

Tras la polémica liberación del venezolano Alberto Mejía, sindicado como uno de los sicarios del crimen del Rey de Meiggs, esta semana se dieron a conocer dos nuevos reos que fueron liberados por error, quienes estaban cumpliendo condenas en distintas cárceles de la zona norte del país.

En este contexto, el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, tildó que esta situación se debe a una “negligencia funcionaria” y anunció la apertura de una investigación interna.

El primer caso tuvo lugar en Copiapó, donde se liberó a un sujeto tras cumplir una condena de 41 días de cárcel por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. Lo anterior, pese a que debía cumplir otra sentencia de 541 días de presidio por receptación.

Sin embargo, tras este error, se logró dar con el sujeto y volvió a la cárcel.

El otro caso sucedió en La Serena, lugar en el que mientras el reo cumplía una condena por tráfico de drogas, fue formalizado por microtráfico y tenencia de celular, después de que se le encontrara droga y el aparato telefónico al interior del recinto penitenciario. Pese a que el tribunal decretó su prisión preventiva por estos últimos delitos, fue liberado tras cumplir la primera sentencia.

Este caso es el más grave debido a que aún sigue prófugo y es buscado por las autoridades.

Ministro Gajardo: “Este tipo de situaciones son inaceptables, no pueden ocurrir dentro de nuestro sistema”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó estos hechos durante este jueves, afirmando que “las responsabilidades son plenamente de Gendarmería“.

“Efectivamente yo he conversado con el director de Gendarmería este tipo de situaciones son inaceptables no pueden ocurrir dentro de nuestro sistema“, comenzó diciendo el secretario de Estado en conversación con la Radio de la Universidad de Santiago.

A lo que agregó: “El director nacional subrogante sabe que tiene que tomar medidas para que este tipo de situaciones no ocurran”.

Por otro lado, explicó las diferencias de estos hechos con el caso del sicario venezolano liberado en julio: “En el caso del sicario había comunicaciones contradictorias entre el tribunal y Gendarmería, y en este caso uno tiene que saber cuándo las responsabilidades son de la institución, en este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería“.

En este sentido, el ministro Gajardo aseguró que “Gendarmería está tomando las medidas, nosotros le estamos pidiendo celeridad al director para que este tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir, de hecho el día de hoy tengo una reunión con él para que me dé cuenta cómo evitamos este tipo de situaciones”.

“El caso del sicario es un caso en el que el origen del error está en los tribunales de justicia y creo que eso se ha ido decantando con el paso del tiempo por comunicaciones que son completamente contradictorias y comunicaciones que no debieron haberse enviado a Gendarmería”, reiteró.

“No caben defensas corporativas acá, y se está evaluando si hay responsabilidades de los funcionarios de Gendarmería que no fueron lo suficientemente diligentes en revisar esas comunicaciones, pero el origen del problema está ahí”, cerró el titular de Justicia.