Quién es el nuevo detenido por el crimen de Ronald Ojeda y el rol que cumplía en el Tren de Aragua

El sujeto, además, sería el autor intelectual de varios secuestros registrados en el último tiempo.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía junto con la BIPE Antisecuestros de la PDI confirmaron a un nuevo detenido en el marco del crimen de Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Se trata de Alfredo José Henríquez Pineda, hombre de nacionalidad venezolana que se encontraba de manera irregular en el país. Apodado como el Gordo Álex, era uno de los líderes Los Piratas, una facción del Tren de Aragua.

La detención del sujeto se produjo en horas de la noche en el marco de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público por varios secuestros que se han registrado en el último tiempo.

De hecho, Henríquez sería el autor intelectual de varios de ellos, pero se desconoce cuáles. Aún así, si hay algo que se tiene claro es que el detenido tuvo participación en el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda.

El militar venezolano fue sacado de su propio departamento en Independencia por sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI. Su cuerpo apareció días después enterrado en una toma ubicada en la comuna de Maipú.

Se espera que el fiscal Héctor Barros encabece un punto de prensa con los detalles de la captura de Henríquez Pineda.