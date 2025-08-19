La cruzada de senadores RN para apoyar al influencer que aterrizó sin permiso en la Antártica

Los senadores de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán y Alejandro Kusanovic confirmaron que efectuarán gestiones humanitarias y diplomáticas para apoyar al influencer norteamericano Ethan Guo, quien fue detenido por orden de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), luego de que aterrizó sin permiso en el aeródromo Teniente Marsh, ubicado en la Antártica.

Así lo anunciaron los parlamentarios luego de que el también piloto de 20 años cumplió 50 días varado en el territorio chileno antártico, tras pasar por una investigación penal.

De acuerdo con lo manifestado por los legisladores, aunque el aterrizaje del ciudadano estadounidense no contó con el respectivo permiso, se debe abordar el tema desde una perspectiva humanitaria.

“Estamos frente a un proceso judicial y a la retención de la aeronave que ha afectado gravemente la salud de Ethan Guo, con una pérdida de más de 10 kilos. Su misión solidaria internacional, destinada a recaudar fondos para niños con cáncer, se encuentra interrumpida”, planteó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Francisco Chahuán.

Senadores de la comisión especial de DDHH verán el caso del influencer que aterrizó en la Antártica

Con el propósito de abordar caso del influencer que aterrizó en la Antártica, el senador de RN convocó para este miércoles a una sesión especial destinada a “escuchar a todas las partes, conocer los antecedentes técnicos y jurídicos, y buscar una salida humanitaria y proporcional“, según explicó Chahuán.

“Corresponde que la investigación siga su curso, pero debe hacerse con sentido de realidad, proporcionalidad y sentido común. No podemos permitir que un joven que impulsa una causa solidaria mundial sea tratado como un delincuente común“, complementó.

Por su parte, el senador RN por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic, apoyó la iniciativa y recordó que “Ethan Guo es un joven de apenas 20 años que ya ha cruzado el Atlántico tres veces y que emprendió esta travesía con permisos y aprobaciones en regla para cumplir una misión solidaria. No se trata de una aventura irresponsable, sino de un esfuerzo humanitario por recaudar fondos contra el cáncer“.

“Nadie está diciendo que no pudo haber cometido un delito, pero el trato no es el adecuado. Debieron haberlo dejado volar de vuelta a Punta Arenas, haberle pasado las multas correspondientes, pero lo están tratando como el peor de los asesinos“, planteó Kusanovic.

A la sesión de la Comisión especial de Derechos Humanos convocada por el senador Francisco Chahuán asistirán la defensa de Ethan Guo, así como representantes de la Armada y de Gobierno.