Por qué el influencer Ethan Gou aún no puede dejar Chile tras aterrizar sin permiso en la Antártica

Con dificultades para hacerlo por aire, la opción que asoma para el influencer podría ser una salida por el mar.

El influencer y piloto Ethan Guo cumple esta jornada 50 días varado en la Antártica, luego de pasar por una investigación penal por volar sin permiso desde Punta Arenas al Continente Blanco y que lo mantiene atrapado en el país. Había aterrizado el 28 de junio en la isla Rey Jorge luego de 10 meses de travesía aérea que lo llevó a 11 países.

La Fiscalía Regional de Magallanes abrió un expediente en contra del asiático-estadounidense por volar desde Punta Arenas al aeródromo Teniente Marsh sin un plan de vuelo autorizado para ello. No obstante, las diligencias fueron suspendidas gracias a un acuerdo judicial de tres condiciones: debe donar US$30.000 a la fundación chilena Nuestros Hijos, abandonar el país en un plazo de 30 días y no regresar durante tres años.

A pesar de haber conseguido esa salida, el influencer no puede presentarse en la parte continental del país debido a que no tiene como salir de la Antártica por diversos motivos. El principal se debe a que su avión Cessna 182 no ha sido autorizado por la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) para su despegue de regreso por incumplir normas como no poseer sistemas anti-hielo ni bitácora.

A ello se suma la baja cantidad de vuelos en la zona durante la época invernal, debido a las complejas condiciones meteorológicas. La Fuerza Aérea de Chile no tendría operaciones programadas a corto plazo, mientras que la aerolínea que lleva a cabo vuelos turísticos, Aerovías DAP, retoma su temporada recién en diciembre.

La opción que podría tener Guo para dejar atrás la Antártica sería abordar el rompehielos Almirante Óscar Viel, que zarpó esta madrugada después de cuatro meses de pausa, en la bahía Fildes. La posibilidad de esta idea depende de ciertos factores, como si existe un cupo para el influencer dentro de la nave y, sobre todo, que las condiciones meteorológicas permitan la parada en la zona.