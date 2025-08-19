Qué se sabe de los delincuentes que asesinaron a un hombre en Curacaví tras robar su camioneta

La víctima falleció tras ser atropellada por su propia camioneta, cuando intentó detener el robo del vehículo.

Como Michael Peñaloza Chávez, de 44 años, se identificó al hombre que fue asesinado la madrugada de este martes tras ser atropellado por los delincuentes que le robaron la camioneta en su parcela ubicada en el sector Los Hornitos, en Curacaví.

De acuerdo con lo confirmado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, Carabineros acudió un par de horas antes del crimen, tras recibir una denuncia por parte de la víctima en cuanto a que había sonado la alarma de su domicilio.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales dejaron constancia de la denuncia, pero al no encontrar a los antisociales se dirigieron a atender otra llamada por un hurto.

“Hasta ahora esa es la descripción del procedimiento policial que es de acuerdo al protocolo el que se debía abordar”, manifestó el secretario de Estado.

Delincuentes volvieron a robar la camioneta en Curacaví y asesinaron al dueño al escapar del lugar

Según detalló un hombre que se identificó como Alejandro y dijo ser primo de la víctima, ese primer hecho ocurrió a las 03:00 horas y habría sido protagonizado por tres delincuentes, quienes escaparon cuando sonó la alarma.

La misma persona reveló que hace ocho días un grupo de sujetos ingresó en la vivienda de su pariente, ocasión en que sustrajeron diversos elementos, como televisores, además de una copia de la llave de la camioneta que robaron en esta ocasión.

La madrugada de este martes, los sujetos solo se ocultaron en unos matorrales ubicados en las cercanías de la parcela y, alrededor de las 05:00 horas, luego de Carabineros se retiró del lugar, volvieron a la misma residencia con la intención de llevarse el vehículo.

Las pericias realizadas en el lugar por la policía uniformada establecieron que la víctima falleció tras ser atropellada por su propia camioneta, cuando intentó detener el robo.