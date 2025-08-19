VIDEO Y FOTO – Línea 9 del Metro de Santiago: comunas, estaciones, combinaciones y todo lo que tienes que saber

El presidente Gabriel Boric dio inicio a las obras del nuevo trazado del tren subterráneo, el cual se espera esté completamente listo en 2033.

El presidente Gabriel Boric participó en el inicio de las obras de la Línea 9 del Metro de Santiago, la cual conectará el centro de Santiago con la comuna de Puente Alto en poco más de media hora.

El nuevo trazado que se extiende desde Cal y Canto hasta la Plaza de Puente Alto, reducirá en un 28% el tiempo de viaje actual entre ambos destinos que se extiende en un total de 27 kilómetros.

Esta contemplará 19 estaciones que irán de norte a sur por el eje de Avenida Santa Rosa, pasando por comunas como Recoleta, Santiago Centro, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto. De esta manera, beneficiará a unas dos millones de personas.

En el trayecto contará con seis combinaciones a la actual red del tren subterráneo:

Puente Cal y Canto: Líneas 2, 3 y 7.

Santa Lucía: Línea 1.

Matta: Línea 3.

Biobío: Línea 6.

Santa Rosa: Línea 4A.

Plaza Puente Alto: Línea 4.

Línea 9 del Metro: ¿Cuándo se inagurará?

La Línea 9 del Metro de Santiago contempla tres etapas, con tramos que se irán abriendo al público paulatinamente.

Primer tramo (Biobío – Plaza de La Pintana)

Puesta en servicio: 2030.

Extensión: 14 kilómetros, diez estaciones.

Segundo tramo (Biobío – Puente Cal y Canto)

Puesta en servicio: 2032.

Extensión: 4 kilómetros, cuatro estaciones.

Tercer tramo (Plaza de La Pintana – Plaza de Puente Alto)

Puesta en servicio: 2033.

Extensión: 9 kilómetros, cinco estaciones.