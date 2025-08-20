FOTO – El estado en el que encontraron vehículo del empresario que fue asesinado en Curacaví

El auto del empresario asesinado en Curacaví fue encontrado a un costado de la cuesta Lo Prado durante la madrugada.

Durante la mañana de este miércoles se confirmó el hallazgo del vehículo de Michael Peñaloza, empresario que fue asesinado por delincuentes que entraron a robar a su casa en Curacaví, en la Región Metropolitana.

De hecho, el auto es el mismo con el que le quitaron la vida a la víctima, para luego darse a la fuga. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha podido ser detenido.

El vehículo fue encontrado a un costado de la cuesta Lo Prado completamente quemado. Fue un conductor el que dio aviso a las autoridades cuando aún estaba en llamas, a eso de las 06:00 horas.

Gracias a las pericias que se realizaron en el lugar se logró confirmar que el vehículo encontrado pertenecía al empresario asesinado en Curacaví. De hecho, por las imágenes, aún es posible ver el color rojo que tenía y coincide con el modelo: un SUV DongFeng, modelo T5 EVO.

Cerca del lugar, además, se encontró el bidón con bencina que habrían usado los antisociales para concretar el incendio del auto que robaron la madrugada del martes, costando la vida de Michael Peñaloza.

Actualmente, la Policía de Investigaciones (PDI) continúa realizando las pericias en el lugar y los alrededores.